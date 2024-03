Nuovo allenatore Napoli: clamoroso annuncio di Moggi

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Nonostante l’ottimo rendimenti di Calzona, che dopo aver sostituito Mazzarri è riuscito a sistemare tatticamente la squadra, per la prossima stagione è previsto l’arrivo di un altro tecnico.

Sono poche le chance di una riconferma di Calzona a Napoli. Il tecnico a fine stagione terminerà la sua esperienza in azzurro per poi dedicarsi alla Nazionale slovacca. Intanto, continuano ad uscire fuori delle notizie riguardo il prossimo allenatore del Napoli: a sorpresa, secondo Moggi, c’è un nome in cima alla lista delle preferenze di Aurelio De Laurentiis.

Nuovo allenatore Napoli: pazza idea di De Laurentiis

Dopo le dichiarazioni di Luciano Moggi, sono arrivate delle conferme anche da parte di un noto quotidiano che ha fatto il punto della situazione in merito a questo possibile ribaltone in panchina.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, a sorpresa De Laurentiis sta valutando la possibilità di riportare a Napoli Sarri. Il tecnico dei biancocelesti, in rotta con Lotito, è disponibile a tornare in azzurro.

Sarri Napoli: annuncio di Moggi

Nel corso della sua intervista rilasciata a Radio CRC, l’ex dirigente della Juventus ha fatto il punto riguardo la possibilità di un ritorno a Napoli di Maurizio Sarri: secondo Moggi è una possibilità concreta con De Laurentiis pronto a riprenderlo.

“Era fin troppo evidente che De Laurentiis stava pensando a Sarri. È stata una mossa giusta quella di prendere Calzona, se avesse preso un altro allenatore doveva esonerare il terzo allenatore in un anno. Calzona non ha sistemato il Napoli. Ha faticato a pareggiare col Cagliari, ha vinto a Reggio Emilia, ma guardate il Sassuolo in che condizioni è e poi ha vinto con la Juventus che però poteva vincere anche 4-1 col Napoli”.