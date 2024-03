Quinta squadra in Champions, sentenza drammatica per l’Italia

L’Italia continua la sua corsa nel ranking per l’ottenimento della quinta squadra nella prossima edizione della Champions League: l’ultima sentenza, però, non fa bene al nostro Paese

Un’altra settimana di coppe europee va via e ha emesso già sentenze importanti su quello che sarà il futuro delle squadre italiane coinvolte. Ricordiamo che sono il nostro Paese ha portato ben sette squadre alla fase a eliminazione diretta, considerando tutte le competizioni in corso: si tratta di Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Roma, Milan e Fiorentina.

Un bottino sostanzioso, con la possibilità di portare in dote altri punti importanti per il ranking, in cui la nazione azzurra risulta al primo posto, davanti a Germania, Inghilterra, Francia e Spagna. Ricordiamo anche che, visto il nuovo format della Champions League che vedrà la luce nella prossima stagione, il club in più non arriverà dalle classifiche nazionali, ma proprio dalla classifica UEFA – le prime due in classifica avranno diritto a piazzare la quinta squadra nel massimo torneo continentale.

Ci siamo presentati, quindi, nella miglior situazione possibile alla fase al via da marzo in poi, ma negli ultimi giorni abbiamo perso un po’ di terreno, rischiando di perdere il vantaggio accumulato: ecco perché.

Italia, quinta squadra in Champions League a rischio: ‘colpa’ della Lazio

La netta sconfitta della Lazio contro il Bayern Monaco in Baviera non fa male solo ai biancocelesti, ma anche al ranking. Dopo il successo dell’andata, l’eliminazione contro una squadra tedesca ha cambiato la classifica, anche se l’Italia resta al primo posto.

Attualmente, i 15.714 punti (6 partecipanti) dell’Italia si scontrano con i 15.071 (4 partecipanti) della Germania, con una forbice decisamente più sottile rispetto a qualche giorno fa. È anche vero che poteva andare peggio, se il Lipsia si fosse qualificato ai quarti di finale. Molto dipenderà, dunque, dalle sei squadre rimaste in gioco provenienti dal nostro Paese.

Inter e Napoli sono impegnate contro Atletico Madrid e Barcellona, due squadre spagnole, e in caso di doppia eliminazione le cose potrebbero complicarsi non poco. È chiaro che il bottino complessivo dipende anche dal percorso in Europa e Conference League: per esempio, l’incrocio tra Roma e Brighton potrebbe essere fondamentale per mettere in cascina altri punti importanti.

Staremo a vedere, dunque, come cambierà ancora il quadro ad aprile e poi a maggio, ma con la certezza di avere un buon margine sulle dirette avversarie, che non può essere sottovalutato.