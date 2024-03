Ritiro Cristiano Ronaldo, messaggio inquietante: che dolore

Quando si ritirerà Cristiano Ronaldo dal calcio giocato? Arriva l’annuncio della splendida compagna, Georgina Rodriguez, che toglie ogni dubbio

Cristiano Ronaldo non smette di accumulare numeri importanti. I gol sono il suo pane quotidiano, sebbene abbia raggiunto la soglia dei 39 anni di età lo scorso 5 febbraio. Ma sembra che il tempo non riesca a scalfire più di tanto il super campione portoghese. La differenza la fa il mindset: mentalmente CR7 è davvero superlativo, superiore a chiunque per distacco.

La natura non gli ha fornito le doti tecniche incredibili di Lionel Messi, ma l’ex Juventus ha compensato diventando una macchina quasi perfetta. Allenamento, sudore e costanza per essere ricordato come il numero uno. Oggi la stella di proprietà dell’Al-Nassr rappresenta la figura principale della Saudi Pro League, una realtà che dà l’impressione di poter crescere tantissimo nei prossimi anni.

Già adesso c’è chi lo considera uno dei campionati più importanti a livello internazionale, anche se ovviamente appare ancora molto distante da Premier, Bundesliga, Liga e Serie A. Ma in ambito di calciomercato alcuni club sauditi possono competere con le big europee, offrendo ai calciatori degli ingaggi astronomici.

Questo non basta a costruire un sistema calcistico ben funzionante, però senza dubbio l’aspetto economico aiuta e non poco. Anche e soprattutto per questa ragione Ronaldo ha scelto di unirsi all’Al-Nassr, con la consapevolezza che prima o poi pure lui dovrà appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.

Vero sì che dal punto di vista biologico è come se avesse cinque/sei anni di meno, ma non è sufficiente. La speranza è che quel momento che CR7 tanto teme arrivi il più tardi possibile. È chiaro che Ronaldo si sta avvicinando al giorno in cui dirà basta e di tempo a disposizione ormai ne è rimasto poco.

Cristiano Ronaldo e il ritiro dal calcio giocato: Georgina Rodriguez lo dice chiaramente

L’annuncio sul ritiro diventerà realtà, bisogna solo capire la tempistica precisa. A tal proposito, la splendida compagna Georgina Rodriguez è intervenuta pubblicamente per fare maggiore chiarezza. La modella classe ’94 si è presa la luce dei riflettori nel corso della Paris Fashion Week, sfilando per Vetements.

Georgina, dal canto suo, ha sfoggiato un look che potremmo definire iconico. Lady Ronaldo, infatti, ha indossato un vestito rosso fuoco con un lungo abito a sirena, il quale si ispirava alla maglia di CR7 ai tempi del Manchester United. Fu la prima volta in cui il fenomeno portoghese indossò il numero 7.

Dopodiché, sui social, è divenuto virale un video di Georgina Rodriguez, in cui l’influencer ha rilasciato un verdetto sull’addio della propria dolce metà al calcio giocato. “Giocherà ancora un anno, poi è finita. Magari due, vediamo“, ha dichiarato la modella nata a Buenos Aires. Una frase che non lascia a tante interpretazioni.