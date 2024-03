Scelta fatta: il nuovo allenatore del Napoli arriva assieme al ds

Il Napoli lavora per il futuro, cercando di godersi quelli che sono gli obiettivi stagionali, assieme a Francesco Calzona.

Perché l’allenatore che è subentrato a Walter Mazzarri pare abbia dato una scossa e quella di stasera contro il Torino sarà la vera e propria “prova del nove” per verificarne i progressi, ma a fine stagione – al contrario di quanto appare in questi giorni sul possibile rinnovo a fine anno – potrebbe farsi da parte per tornare in Slovacchia e dare spazio al nuovo allenatore del Napoli.

È casting aperto in casa Napoli, con De Laurentiis che questa volta non aspetterà il finale di stagione per scegliere il suo allenatore, reduce dagli errori commessi con Rudi Garcia nel post-Luciano Spalletti. Già da adesso, a caccia di un nuovo direttore sportivo, programma il futuro del Napoli.

Nuovo ds Napoli: arrivano lui e il nuovo allenatore

Casting aperto dunque per la questione direttore sportivo del Napoli, che sarà nuovo a partire dalla prossima stagione. De Laurentiis avrebbe scelto di dire addio a Meluso o comunque spostandolo in un altro ruolo, dando maggiore spazio alla nuova figura che subentrerà a fine anno.

Alcuni dei nomi sono legati ad un passato in Serie A, ma sono diversi e in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis ci sono finiti l’ex Milan e l’ex Roma, ma non solo.

Il casting ad oggi, come riferito da uno dei principali quotidiani italiani sportivi, è legato al nuovo direttore sportivo che, con sé, porterà anche il nuovo allenatore. In mattinata sono stati fatti diversi nomi e sono collegati, alcuni di questi, al possibile approdo di Mourinho o Conte sulla panchina del Napoli.

Mourinho o Conte, dipende dal nuovo ds del Napoli

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, sono diversi i nomi in ballo per la figura del nuovo direttore sportivo del Napoli, che sarà annunciato a fine stagione. In cima alla lista di sono Pietro Accardi e Tiago Pinto, col secondo entrato “a gamba tesa” tra le idee di De Laurentiis, in questo ultimo periodo. Il primo si legherebbe alla possibilità di vedere Antonio Conte in panchina, col secondo invece, ricreare quella sinergia che ha portato alla Roma diversi calciatori importanti, tra i quali Dybala, Lukaku e non solo, attraverso il nome di Josè Mourinho al Napoli.

Ultime sul nuovo ds del Napoli: chi arriva? Le ipotesi

Accardi e Tiago Pinto come principali nomi per il futuro del Napoli, ma c’è appunto anche l’ex Milan, Massara. Tra le idee di De Laurentiis, per una nuova figura dirigenziale, ci sono in ballo anche i nomi di Tony D’Amico e Sean Sogliano.