Svolta Luis Alberto: la Lazio cede e incassa 18 milioni

La Lazio dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League può già concentrarsi sul prossimo mercato. Luis Alberto sembra vicino all’addio

Com’era purtroppo prevedibile la Lazio non è riuscita nell’impresa di centrare la qualificazione ai quarti di Champions League. La squadra di Maurizio Sarri è stata sconfitta con un perentorio 3-0 dal Bayern Monaco che pur senza incantare – lo ha fatto di rado quest’anno -, ha ribaltato lo 0-1 dell’andata a favore dei capitolini. La doppietta di Harry Kane e l’inzuccata di testa da due passi di Thomas Muller ha consentito ai bavaresi di scacciare, per ora, i fantasmi della crisi e di salvare la stagione.

Immobile e compagni, nonostante una prima parte di gara più che dignitosa, non sono riusciti ad approfittare degli spazi che il Bayern inevitabilmente ha lasciato e soprattutto Ciro Immobile deve mangiarsi le mani per una clamorosa occasione da gol fallita sullo 0-0.

Concluso nel peggiore dei modi il proprio percorso europeo, la Lazio ha ora il dovere di chiudere nel migliore dei modi il campionato concentrando poi quasi tutti gli sforzi sulla semifinale di Coppa Italia che la vede opposta alla Juventus di Allegri. E nel frattempo il presidente Lotito ha il compito di pensare al prossimo mercato estivo.

Da questo punto di vista si respira un’aria particolare, di una vera e propria rivoluzione. L’organico biancoceleste potrebbe uscire stravolto con tanti big di queste ultime stagioni pronti ad essere ceduti. Uno dei principali candidati in tal senso è Luis Alberto, uno dei senatori della Lazio.

Lazio, Luis Alberto vicino al ritorno in Spagna: Lotito può ricavare qualcosa come 18 milioni

Il trentunenne centrocampista andaluso ha formato negli anni scorsi un reparto da sogno insieme a Milinkovic-Savic e a Lucas Leiva. Gli ultimi due se ne sono andati e tra qualche mese potrebbe essere il turno dell’ex Siviglia e Liverpool. Secondo quanto riportato dal sito todofichajes.com sulle tracce di Luis Alberto sarebbe proprio il club biancorosso, vincitore della scorsa edizione dell’Europa League.

La trattativa con la Lazio non è ancora entrata nel vivo ma il presidente Lotito ha buone chance di incassare i circa 18 milioni di euro richiesti per la cessione del trequartista di San José del Valle.

Con l’addio eventuale di Luis Alberto e il suo ritorno a Siviglia si chiuderebbe una volta per tutte una delle pagine più belle della storia recente della Lazio, che con lui in squadra ha ottenuto risultati importanti e conquistato per due volte l’ingresso nella competizione europea di maggior prestigio.