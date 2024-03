Accordo già chiuso: Juventus e Milan sono stati avvisati

Affare fatto, la firma non è mai stata tanto vicina: Juve-Milan, arriva l’avviso per la chiusura dell’operazione estiva

Juventus e Milan hanno tutta l’intenzione di brillare nella prossima sessione di calciomercato. In vista dell’estate, però, arriva una clamorosa novità che nessuno si sarebbe aspettato: bianconeri e rossoneri avvisati per il grande colpo, virtualmente già chiuso.

Le lacune maggiori, il Milan, quest’anno le ha mostrate in difesa dove a fine campionato i rossoneri perderanno sicuramente Simon Kjaer, in scadenza. La caccia al nuovo centrale potrebbe intrecciarsi con le esigenze della Juventus, un’altra grande del nostro calcio che progetta una campagna acquisti decisamente ambiziosa.

Occhio alla mediana, zona del campo nella quale i bianconeri hanno registrato non poche incertezze e defezioni. E con Rabiot probabilmente in uscita (pure lui a zero) il rischio è che la coperta si faccia davvero troppo corta.

Il quotidiano iberico ‘ElNacional.cat’ parla di uno dei profili che piace tantissimo al Napoli ma ancor di più a Juventus e Milan in vista della prossima estate. Un centrocampista di grande talento che si libererà a parametro zero: l’annuncio ha lasciato di stucco proprio tutti.

Juve-Milan, annuncio alla Spagna: “C’è l’accordo”

Il regista italoargentino del Betis Siviglia, Guido Rodriguez, è ad un passo dal firmare con la sua prossima squadra. Nonostante la società spagnola ed il tecnico Manuel Pellegrini siano intenzionati a tentarle tutte per trattenerlo attraverso un rinnovo, pare proprio che il talentuoso centrocampista sia praticamente ad un soffio dall’addio al Betis.

Come anticipato, Napoli, Juventus e Milan ci stanno pensando per le sue grandi qualità in mezzo al campo ma soprattutto poiché rappresenta dal punto di vista economico (oltre che tecnico) un’occasione più unica che rara.

L’ultima proposta di rinnovo è stata rispedita al mittente e Guido Rodriguez cambierà certamente casacca nei mesi estivi: il 30 giugno scadrà il suo contratto e sarà libero di accasarsi a zero dove vuole. Indizi, da questo punto di vista, arrivano già: e non sono affatto buone notizie per le dirigenze di Juventus e Milan.

Oltre alle italiane, Rodriguez viene visionato da mesi anche da Arsenal, Aston Villa, Barcellona e Lione: nessuna di queste, però, sarà la sua prossima squadra. Il 29enne sudamericano ha già praticamente chiuso un accordo con l’Atletico Madrid.

Lo ha convinto Simeone, che gli ha garantito che sarà un pilastro nelle prossime stagioni per la mediana dei ‘Colchoneros’.

A questo punto per Milan e Juventus la strada rischia di essere già sbarrata: con Rodriguez, 20 apparizioni con 1 gol ed 1 assist, destinato a restare in Spagna per trasferirsi a Madrid.