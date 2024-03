Calcio sotto shock, il giocatore annuncia: “Ho un tumore”

Il mondo del calcio si trova costretto a fare i conti con una di quelle notizie che mai vorremmo leggere. Attraverso i propri canali social, un calciatore a dir poco noto ha annunciato di avere un tumore. Adesso, di conseguenza, dovrà iniziare un percorso di cura lungo e molto faticoso.

Molto spesso, guardando gli eroi del mondo del calcio in televisione, abbiamo l’impressione che loro non possano condividere con il resto delle persone in giro per il mondo gli stessi problemi. In realtà, con il passare del tempo e crescendo, ci si rende sempre di più conto che non potrebbe esserci nulla di più distante dal vero. E quanto è capitato adesso al calciatore in questione non fa che confermare questa cosa. Un giocatore, infatti, attraverso i propri canali social ha annunciato a tutti di avere un tumore. Facendo gelare il sangue nelle vene ai suoi tifosi ma anche a tutti gli amanti di questo splendido sport che è il calcio.

Mondo del calcio sotto shock: l’annuncio gela tutti

Come molti annunci sui social, soprattutto quelli relativi allo stato di salute, anche in questo caso si è trattato di una notizia che è arrivata come un autentico fulmine a ciel sereno. Il giocatore, infatti, ha annunciato che sta facendo i conti con un brutto male.

Il profilo in questione è quello di Jean-Paul Boetius. Ex calciatore di Feyenoord, Mainz ed Hertha Berlino, tra le altre, è attualmente svincolato. Sui propri canali social l’olandese, che ha anche giocato in Nazionale, ha annunciato di avere nuovamente il tumore, dopo quello che aveva già sconfitto poco tempo fa, tra il 2022 ed il 2023. Stavolta si è ripresentato ai linfonodi retroperitoneali.

Boetius annuncia: “Ho di nuovo il tumore”

Chiaramente, visto che si tratta di un classico caso di recidiva, la notizia ha gettato ancora più nello sconforto tanto il calciatore quanto la sua famiglia. Ed i tifosi. Adesso, come sempre accade in questi casi, Boetius dovrà riprendere le cure e sottoporsi, di conseguenza, ad un ciclo di chemioterapie. Come da lui stesso spiegato alla fine del post, il suo obiettivo ora è quello di rimettersi presto e di tornare presto a giocare “in uno stadio pieno”. Ed è la speranza che abbiamo tutti in fondo al cuore.