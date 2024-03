Napoli, bomba dalla Georgia: “Lo prende un top team”

Khvicha Kvaratskhelia è diventato un giocatore internazionale dopo l’exploit in maglia azzurra: l’indizio dalla Georgia, ecco dove giocherà

Una voglia immensa di lasciare il segno al Napoli. Il talentuoso georgiano non si ferma più cercando così di replicare la scorsa stagione culminata con lo Scudetto. Gol ed assist da urlo, ma pochi minuti fa è arrivata la bomba dalla Georgia per quanto riguarda il suo futuro.

Kvaratskhelia non si ferma più per riportare in alto il Napoli. Ancora un gol in maglia azzurra arrivando in doppia cifra, ma non è arrivata la vittoria contro il Torino. Ora gli uomini di Calzona cercheranno di strappare il pass superando l’ostacolo chiamato Barcellona per essere protagonisti in Champions League. Il talentuoso giocatore georgiano potrebbe salutare così il Napoli per vivere nuove stagioni entusiasmanti.

Napoli, Kvara può salutare: l’indizio dalla Georgia

Una nuova pazza idea con un consiglio davvero importante di Kaladze che è diventato da anni un esponente politico di livello per aiutare il suo Paese attivamente. Ecco il suo consiglio che riguarda da vicino Kvara: dove giocherà?

Ai microfoni di Radio Tv Serie A è intervenuto l’ex Milan, Kakhaber Kaladze, che ha toccato tanti punti nella sua intervista soffermandosi anche sul futuro della stella georgiana Kvara: “Vorrei vederlo in un top team, una squadra capace di vincere la Champions perché è quello il suo livello. Lui è da Real Madrid o da Milan. Ecco, il Milan potrebbe prendere lui“.

Un consiglio sincero a Zlatan Ibrahimovic che è tornato protagonista questa volta in rossonero come dirigente. Un momento decisivo per costruire una delle migliori squadre in ottica futura: Kvara è il sogno di parecchi top club d’Europa che hanno chiesto già informazioni al presidente De Laurentiis. Il Milan è pronto a vivere stagioni importanti dal punto di vista sportivo per ritornare ad alzare anche la Coppa dalle grandi orecchie dopo tantissimi anni dall’ultima volta.