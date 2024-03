Dall’Inter alla Roma: assalto totale, affare da 20 milioni

La Roma targata Friedkin potrebbe acquistare un giocatore che nel recente passato ha vestito la maglia dell’Inter: ecco di chi si tratta.

L’impatto più che positivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma fa ben sperare i tifosi. L’ex centrocampista giallorosso ha ridato un’anima al team capitolino, che adesso vive un momento di maggior leggerezza a livello psicofisico. I risultati sono impressionanti, soprattutto il recente 4-0 rifilato al blasonato Brighton di Roberto De Zerbi. Un’impresa, senza se e senza ma.

Così è più semplice lavorare, ma durante la prossima sessione estiva di calciomercato bisognerà comunque rinforzare la rosa a disposizione praticamente in ogni reparto. Il destino di Romelu Lukaku, in tal senso, appare segnato: Big Rom, a meno di sorprese, dirà addio al club dei Friedkin e farà ritorno al Chelsea.

Di conseguenza, sarà a dir poco fondamentale assicurarsi le prestazioni di un valido sostituto del centravanti belga, dato che sarebbe assai complicato puntare di nuovo su Tammy Abraham: il centravanti inglese non è ancora tornato a pieno regime e affidargli di nuovo tutto il peso dell’attacco per la prossima stagione sarebbe un rischio troppo grande da correre.

La buona notizia dell’ultimo periodo è che la Roma di fatto ha già in casa il rimpiazzo di Rui Patricio, col portiere portoghese che a giugno dirà addio a parametro zero. Il riferimento, ovviamente, è a Mile Svilar, ormai diventato a tutti gli effetti il guardiano principale della porta giallorossa. L’ex Benfica si sta dimostrando assolutamente all’altezza di un club importante come quello capitolino, perciò dargli fiducia a lungo termine è una scelta più che sensata.

Calciomercato Roma, mirino sull’ex Inter Bellanova: servono 20 milioni

Sarà un calciomercato particolare per la Roma, limitata dai paletti imposti dall’Uefa: per questo motivo i giallorossi non potranno spendere più di tanto per i cartellini dei calciatori. A ciò aggiungiamo che per la dirigenza è prioritario potenziare le corsie laterali, che al momento sono abbastanza deboli. Pedine come Zalewski, Spinazzola, Kristensen, Celik e Karsdorp non danno sufficienti garanzie. Nomi del genere non aiutano affatto ad alzare l’asticella in maniera rilevante, un cambiamento è necessario.

Non a caso la società romanista si guarda attorno e punta il mirino anche in Serie A. In particolare, alla Roma interessa un esterno che nel recente passato ha vestito la maglia dell’Inter e attualmente milita nelle fila del Torino. Stiamo parlando di Raoul Bellanova, visibilmente cresciuto sotto la gestione targata Ivan Juric.

Bellanova, infatti, è uno dei protagonisti dell’armata granata e, inevitabilmente, il suo rendimento incoraggiante attira l’attenzione delle big italiane. Tra l’altro abbiamo a che fare con un classe 2000, che il prossimo 17 maggio raggiungerà la soglia dei 24 anni di età. Bellanova, dunque, ha margini di miglioramento, ma strapparlo al patron Urbano Cairo non sarà una passeggiata.

Trattare con il Torino non è mai semplice e in questo caso bisognerà mettere sul piatto almeno 20 milioni di euro per anticipare la concorrenza. Il contratto del ragazzo milanese è in scadenza il 30 giugno del 2027, il che significa che Cairo non scenderà a compromessi per nessun motivo. La Roma c’è, staremo a vedere cosa succederà.