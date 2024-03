Donnarumma da sogno: cosa sta succedendo al PSG

C’è una particolarità che riguarda Gigio Donnarumma e che ha lasciato spiazzati non pochi appassionati di calcio. Era così che avrebbe dovuto essere già da tempo.

Come cambiano le cose. Lo sa bene anche Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Paris-Saint Germain e pilastro della Nazionale italiana, che difenderà certamente sempre dall’inizio i pali azzurri ad Euro 2024 la prossima estate, in alcuni casi non ha vissuto dei bei momenti nel corso della sua permanenza in Francia.

Il 25enne di Castellammare di Stabia si era reso autore di svarioni ed errori colossali in serie. Una cosa che gli avvenne anche al Milan. Ma Donnarumma ha saputo crescere mentalmente e limare i difetti, fino a fornire un rendimento all’altezza delle aspettative e di quello che è il suo valore.

L’estremo difensore campano adesso sta aiutando la sua squadra a veleggiare verso la conquista dell’ennesimo titolo nazionale. Per quanto riguarda la sua situazione contrattuale, l’accordo in essere con il PSG scadrà a giugno del 2026.

Questo rende maturi i tempi per intavolare un possibile discorso per un eventuale rinnovo. In caso contrario i francesi potrebbero ascoltare le proposte che sicuramente arriveranno per Donnarumma nei prossimi mesi. Ultimamente il portiere è stato accostato alla Juventus. Ma la notizia è un’altra.

Donnarumma, così non ti vedevamo da tempo

Più che i rumours di mercato, una volta tanto è altro a fare notizia. E nel caso di Donnarumma si tratta di un qualcosa anche di un po’ inaspettato. Colpa proprio di alcuni errori e papere compiute in particolare all’inizio della sua nuova avventura in terra di Francia.

Ebbene, le sviste colossali, le uscite a vuoto ed i palloni passati sotto alla pancia o tra le mani appartengono al passato. Oggi Gianluigi Donnarumma è il miglior portiere d’Europa e del mondo. In quanto a parate si trova sul podio tra i più efficaci estremi difensori in circolazione.

Solo l’interista Yann Sommer ha fatto più parate di lui, poi c’è proprio lo stabiese con uno squillante 83,1% di parate compiute in relazione alle giocate che lo vedono protagonista. Ma Donnarumma primeggia in quello che è il rapporto tra le probabilità di gol subiti e quelli effettivamente incassati.

Ecco per quale motivo al momento si può ritenere il ‘Gigio’ nazionale il miglior portiere in quanto a parate decisive, e colui che ha fatto più parate che altrimenti avrebbero causato delle reti al passivo per la sua squadra. E se, come sembra, il PSG finirà con il dominare l’attuale stagione in Francia (e occhio alla Champions, dove per ora i francesi vanno in carrozza), il merito sarà soprattutto suo.