Infortunio e tegola in Serie A: possibile stagione finita

Tegola in Serie A, nel match da scontro diretto, che complica le cose per un club che rischia di vedere stagione finita per il giocatore.

Il motivo è legato all’infortunio maturato nel corso della giornata di questo week-end, in Serie A, col giocatore che è uscito zoppicando e non riuscendo ad appoggiare il piede a terra per il problema maturato nel match e che ha dovuto vederlo uscire dopo pochi minuti dall’inizio della sfida stessa.

Infortunio e stagione finita? La possibilità in Serie A

È durata pochissimo la partita del giocatore italiano, tra i più interessati della formazione che è scesa oggi in campo e che lo vedrà assente non solo per il match che stava giocando, ma molto probabilmente anche per molte delle partita che ci saranno da qui in avanti, in Serie A. A causa dell’infortunio, la sua stagione, rischia di essere compromessa.

È durata solo 8 minuti la partita di Valeri, calciatore del Frosinone che a causa di un infortunio ha dovuto alzare bandiera bianca. Per la botta alla caviglia, che sarà monitorata da vicino e sulla quale ci saranno gli esami strumentali effettuati in serata o nella mattinata di domani e che rischiano di compromettere le cose in casa Ciociari.

Considerando che i tempi di recupero rischiano di essere lunghi per il problema alla caviglia, Valeri può vedere terminata la sua stagione o quantomeno, gran parte di ciò che resta da giocare in campionato, qualora dovesse essere confermato quanto manda in apprensione lo stesso Frosinone e il suo allenatore, Eusebio Di Francesco.

Infortunio Valeri: il Frosinone teme il peggio, emergenza in casa Ciociari

L’infortunio è emerso nel corso della partita Sassuolo-Frosinone, match che vede protagonista lo scontro diretto tra le due formazioni, a caccia di punti importanti per la salvezza in Serie A. Un calciatore, tra i fondamentali del team allenato da Di Francesco, apre ad una vera e propria emergenza, considerando quello che è il problema che era già legato al ruolo di terzino. L’infortunio di Valeri, considerando la già assenza di Oyono come altro terzino del Frosinone, complica le cose per Di Francesco.

Aggiornamenti sull’infortunio di Valeri: le ultime dal Frosinone

Spera, il Frosinone, che si tratti solo di uno spavento, ma i tempi di recupero rischiano di essere lunghi per Valeri. Bisognerà capire il livello della distorsione alla caviglia che potrebbe cambiare da brevi a lunghi tempi di recupero, quelli per il futuro della stagione del Frosinone. Diventato un punto fermo della formazione titolare, Eusebio Di Francesco spera di non dover vedere finita la sua stagione.