Juventus, affare da 200 Milioni di euro: tutti i dettagli

Un’operazione clamorosa pronta a concretizzarsi nei prossimi giorni: Juventus, affare da 200 milioni di euro

La Juventus, è ormai chiaro, è tornata. Il rendimento sul campo della squadra di Allegri è stato fino ad ora encomiabile. Ma in vista della prossima stagione che coinciderà con il ritorno in Champions League, servirà fare di più.

Cristiano Giuntoli ed i vertici bianconeri sono all’opera, con l’idea di rendere ancor più competitiva la squadra. Indipendentemente dal probabilissimo addio di Massimiliano Allegri e dal tecnico che lo rimpiazzerà, le ambizioni in casa bianconera sono tutto fuorché diminuite.

Da questo punto di vista è arrivata una notizia che farà certamente felici i tifosi della Juventus che desiderano che i bianconeri tornino il prima possibile a vincere. I trofei mancano ormai da tanti, troppi anni: e per questo nelle scorse ore è arrivata una svolta che può cambiare le carte in tavola in vista dell’estate 2024.

La rivelazione riportata da ‘Calcio e Finanza’ non lascia dubbi e potrebbe incidere non poco in vista della prossima sessione di calciomercato.

Juve, svolta da 200 milioni: ecco cosa sta succedendo

Il club bianconero ha infatti annunciato lo scorso 6 marzo di aver “ricevuto l’autorizzazione dalla CONSOB alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni sul mercato delle azioni Juventus rivenienti dall’aumento di capitale“.

Per la società bianconera, in termini pratici, si parla di un aumento di capitale complessivo per un importo massimo di ben 200 milioni di euro frutto dell’assemblea degli Azionisti che lo scorso 23 novembre in sede straordinaria hanno portato a tale decisione.

La nota del club di Torino appare come un via libera per il tanto atteso aumento di capitale: il CDA bianconero si riunirà prossimamente per definire gli ultimi dettagli e le condizioni definitive di questo aumento di capitale, compreso il prezzo a cui verranno proposte le nuove azioni della Juventus, rese disponibili sul mercato.

Le nuove azioni saranno sottoscrivibili dall’11 al 27 marzo 2024 con i diritti di opzione negoziabili sull’Euronext Milan dall’11 al 21 marzo 2024. Exor, inoltre ha promesso una partecipazione ovviamente concreta: sottoscriverà nuove azioni pro quota per il 63,8% del capitale sociale.

Già tra ottobre e dicembre 2023 Exor ha immesso ben 127 milioni proprio per i futuri aumenti di capitale. A questo punto tali notizie possono finire per risultare una manna dal cielo, per sistemare i conti ma non solo.

In vista della riapertura del calciomercato che certamente vedrà la Juventus tra le grandi protagoniste, non è affatto da escludere che Giuntoli possa finalmente avere carta bianca e rendere il gruppo ora in mano ad Allegri sempre più competitivo.