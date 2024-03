L’agente sta arrivando in Italia: Davinson Sanchez in una big Serie A

Nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi all’arrivo in Serie A del top player del Galatasaray Davinson Sanchez. Il suo agente è pronto a chiudere con una big.

Valutazioni in corso da parte della società che, nelle prossime ore, incontrerà l’entourage del difensore Davinson Sanchez che è pronto a lasciare il Galatasaray nel corso della prossima sessione di calciomercato. Il centrale colombiano, con un passato in Premier League al Tottenham, è finito nel mirino di un top club italiano che ha deciso di investire pesantemente sul possente difensore.

Il mercato non finisce mai. Le società sono a lavoro per la prossima stagione. Gli addetti ai lavori sono in contatto per programmare al meglio la campagna trasferimenti estiva. Arrivano delle importanti novità dalla Turchia, relative al futuro del difensore del Galatasaray Davinson Sanchez.

Calciomercato: Davinson Sanchez in Serie A, i dettagli

Protagonista di un’ottima stagione, il centrale è finito nel mirino di una squadra italiana. La big ha già mosso i primi passi per portare in Serie A Davinson Sanchez che è l’obiettivo numero uno per la prossima stagione. Colpo a sorpresa da parte della società che è intenzionata a rinforzare il reparto con l’arrivo dell’ex Tottenham che ha una valutazione intorno ai 20-25 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal portale turco, specializzato in calciomercato, Sports Digitale, il rappresentante di Davinson Sanchez è arrivato a Istanbul per incontrare la dirigenza del Galatasaray.

L’agente del difensore colombiano, ex Tottenham, Fernando Villarreal subito dopo l’incontro con il Galatasaray andrà in Italia per avviare dei colloqui con il Napoli. Il club azzurro è fortemente interessato al calciatore. Aurelio De Laurentiis sta già lavorando per la prossima stagione ed è pronto a chiudere questo accordo per portare nel calciomercato estivo al Napoli Davinson Sanchez.