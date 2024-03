Mai alla Juventus: l’annuncio su Thiago Motta

La Juventus e Thiago Motta mai così lontani: arriva la clamorosa indiscrezione di mercato, ecco perché non si farà

È innegabile che il nodo principale in casa Juventus in vista della prossima sessione estiva di calciomercato sia la scelta del nuovo allenatore. Dubbi enormi su Massimiliano Allegri, sempre più vicino a lasciare la Torino bianconera.

In scadenza il 30 giugno 2025, il tecnico difficilmente rimarrà fino a fine scadenza: anche il rinnovo, seppur possibile, è un’ipotesi al momento decisamente azzardata. Per tale ragione Cristiano Giuntoli sta scandagliando da mesi il mercato alla ricerca del profilo giusto, in grado di risollevare la squadra e rilanciare il progetto Juventus nei prossimi anni.

Occhio a Thiago Motta, che a Bologna sta firmando un vero e proprio capolavoro. In piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, la squadra rossoblù deve molto del suo successo al lavoro eccezionale portato avanti dall’ex centrocampista. E le pretendenti, in tal senso, non mancano a Motta: dal Milan a, soprattutto, la Juventus.

Ma recentemente è arrivata una vera e propria stroncatura per un affare che sulla carta, a questo punto, difficilmente vedrà la luce. L’uomo d’affari e direttore sportivo Fabio Cordella ha nelle scorse ore parlato ai microfoni di ‘Tv Play’. Al centro delle sue dichiarazioni, ovviamente, il tema più caldo del momento: la panchina della Juventus.

Non è un mistero che le voci sull’addio di Massimiliano Allegri si stiano rincorrendo con grande frequenza. Ma Cordella si è concentrato soprattutto su Thiago Motta, nome dato in pole position da tempo per la sostituzione dell’ex milanista nella prossima stagione. Uno scenario, tuttavia, abbastanza complicato.

Thiago Motta alla Juve: rivelazione in diretta

Il ds ha difeso a spada tratta Allegri sottolineano come l’allenatore “Non deve dimostrare nulla a nessuno” per poi rimarcare come negli ultimi due anni, tra le peggiori stagioni dell’era moderna in casa Juventus, siano state sì negative ma condizionate da fattori esterni.

“Non vedo nessuno in grado di prendere il posto di Allegri e assicurare risultati”. Una visione netta della situazione, decisamente favorevole ad Allegri ed una sua possibile – ma assai improbabile – permanenza a Torino.

La vera bomba, però, l’ha sganciata su Thiago Motta, nome che piace tanto alla dirigenza juventina. “Non penso voglia andare ad allenare la Juventus. Può pensarci ma dubito voglia andare lì”.

A questo punto, se le rivelazioni del dirigente dovessero essere veritiere, il futuro dell’attuale allenatore del Bologna potrebbe essere lontano dalla Torino bianconera.

Ma non troppo. Visto che Thiago Motta continua a piacere parecchio al Milan: staremo a vedere a fine stagione la definitiva scelta di Cristiano Giuntoli sul prossimo allenatore della Juventus.