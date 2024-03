Mercato Milan, accordo con la Juventus: colpo low cost per Pioli

Mercato Milan, i rossoneri non si vogliono fermare ed anzi lavorano al colpo inatteso che arriva direttamente dalla Juventus. C’è l’intesa con i bianconeri circa le cifre e può essere un innesto di assoluto qualità per Stefano Pioli. Il calciatore in questione porterebbe esperienza ad una squadra con tanti giovani.

Il Milan sta vivendo una stagione fatta di tanti alti e bassi ed in tal senso il prossimo anno l’obiettivo è quello di trovare la continuità di cui la squadra di Stefano Pioli attualmente non dispone. Per ottenere questo, però, in maniera del tutto inevitabile si guarderà al mercato, da cui dovranno arrivare i rinforzi necessari per questo salto di qualità. In tal senso lo staff di Moncada a questo punto ha messo gli occhi in casa Juventus, dal momento che hanno odorato il potenziale affare. Si tratterebbe di un potenziale affare davvero importante, anche perché sarebbe un colpo a basso costo davvero molto interessante ed, al contempo, vantaggiosa.

Mercato Milan, colpo dalla Juventus

I rapporti tra le dirigenze di Milan e Juventus, storicamente, sono molto positivi. Ed ora può essere condotto in porto un nuovo affare proprio sulla strada tra rossoneri e bianconeri. In tal senso arrivano notizie tanto importanti quanto inaspettate, visto che si parla di un nome nuovo.

I rossoneri, infatti, hanno messo nel mirino Arek Milik, che con la Juve quest’anno sta trovando poco spazio e che, però, rappresenta un calciatore di sicura affidabilità. Il Milan, infatti, oltre ad un titolare, ha bisogno anche di un bomber di scorta ed il nazionale polacco sarebbe perfetto per ricoprire quest’ultimo ruolo.

Milan, occhi su Milik: le ultime

In questa stagione il bomber polacco ex Ajax e Napoli, tra le altre, sta faticando tantissimo. Non convincono, infatti, le sue prestazioni e per questo la sua conferma, per usare un eufemismo, è a dir poco incerta. In tal senso ci pensa il Milan. Chiaramente come bomber di scorta, dal momento che con l’addio di Giroud arriverà un bomber di primissimo profilo. Arek Milik, però, potrebbe rappresentare un innesto di sicura affidabilità e soprattutto che non avrebbe pretese di titolarità, per così dire. I bianconeri lo valutano 10 milioni e, per il valore del ragazzo, si tratta di una cifra sicuramente interessante.