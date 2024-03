Calciomercato: colpo Vinicius, bomba dalla Spagna

Il club starebbe studiando l’assalto alla stella della squadra nel prossimo calciomercato estivo, così da “vendicarsi” per l’addio del suo giocatore più importante e rappresentativo.

In tutta questa faccenda si ritroverebbe direttamente coinvolto anche il Milan, che farebbe meglio a seguire l’evolversi di queste faccende che potrebbero avere conseguenze dirette sul prossimo calciomercato estivo del diavolo. Quelle trapelate fino a questo momento, comunque, sono delle “semplici” indiscrezioni in attesa di conferme, ma considerato quanto successo in passato non è assolutamente da escludere che un’operazione del genere possa effettivamente andare in porto, considerate anche le importanti e mastodontiche cifre delle quali si sta parlando.

Calciomercato: pronto l’assalto a Vinicius, addio Real

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Vinicius Jr, che a partire dalla prossima stagione potrebbe a sorpresa non vestire più la maglia del Real Madrid.

Nessuno avrebbe mai pensato di poter anche minimamente immaginare il brasiliano con una maglia diversa rispetto a quella dei Blancos , eppure nelle scorse ore sarebbero trapelate alcune notizie che darebbero adito ad un’operazione che potrebbe entrare di diritto nella storia del calciomercato mondiale, non solo per l’importanza del giocatore in sé ma anche per le cifre che ne deriverebbero e la destinazione.

Questa mattina il noto quotidiano catalano SPORT ha infatti sganciando la bomba titolando in prima pagina “Il PSG vuole vendetta“, riferendosi al fatto che Nasser Al-Khelaifi avrebbe intenzione di soffiare al Real Madrid Vinicius Jr nel prossimo calciomercato estivo, così da vendicare l’addio di Kylian Mbappé, oramai promesso sposto proprio ai Blancos.

PSG su Vinicius, Leao rimane al Milan? Le ultime

Il quotidiano SPORT ha sganciato la bomba: il PSG vuole Vinicius per sostituire Kylian Mbappé. Questo potrebbe far tirare un enorme sospiro di sollievo ai tifosi del Milan, considerato il fatto che un eventuale approdo a Parigi del brasiliano escluderebbe di conseguenza quello del portoghese, che a quel punto rimarrebbe in rossonero per (almeno) un’altra stagione.

Ma quante possibilità ci sono al momento di vedere Vinicius Jr con la maglia del PSG nella prossima stagione? Al momento pochissime, considerato il fatto che il Real Madrid non avrebbe alcuna intenzione di lasciar partire il brasiliano. Forse neanche i 150 milioni di euro di valutazione attuale potrebbero convincere Florentino Perez a cedere l’ex Flamengo, la cui volontà potrebbe però alla fine risultare essere decisiva. Nessuno esclude che Vinicius possa compiere lo stesso percorso del connazionale Neymar, ma al momento niente porta a credere che il classe 2000 possa lasciare la Spagna. Staremo a vedere.