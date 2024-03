Non solo Koopmeiners: doppio colpo in mediana per la Juventus

Da tempo si parla di quanto la Juventus sia innamorata ed interessata di Teun Koopmeiners, ma l’olandese non sarebbe l’unico colpo in mediana che la Vecchia Signora starebbe pensando di mettere a segno nel prossimo calciomercato estivo.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club bianconero starebbe seguendo più da vicino uno dei talenti più cristallini ed interessanti della Liga spagnola, giocatore che addirittura Cristiano Giuntoli sarebbe andato a seguire di persona nel corso dell’ultimo turno infrasettimanale di Champions League.

Se prima il capo dell’area sportiva juventina era intrigato dalla possibilità di ingaggiare il centrocampista, adesso non ha più dubbi. A fronte di questo la Juventus starebbe studiando le strategie giuste per riuscire ad arrivare al giocatore anticipando anche la folta concorrenza, così da regalare a Massimiliano Allegri un duo di centrocampo tutto nuovo, e di livello internazionale, per la prossima stagione.

Non solo Koopmeiners: la Juve tentata dal doppio colpo a centrocampo

La fine del campionato è lontana, così come quella della stagione, e nonostante in palio ci sia ancora un trofeo, ovvero la Coppa Italia, la Juventus starebbe già iniziando a programma la prossima estate di trasferimenti. L’obiettivo è quello di colmare il gap tecnico con l’Inter, motivo per il quale sul taccuino di Cristiano Giuntoli sarebbero stati aggiunti solo nomi di spessore e di qualità.

Uno di questi è senza ombra di dubbio Teun Koopmeiners, giocatore che da tempo viene dichiarato essere il sogno di calciomercato della Juventus. Alle chiacchiere la Vecchia Signora potrebbe presto rispondere con i fatti, visto e considerato che la prossima estate potrebbe essere finalmente quella giusta per vedere il centrocampista dell’Atalanta in bianconero. L’ex AZ Alkmaar non sarebbe però l’unico obiettivo della Juventus per il prossimo calciomercato estivo, come confermato dal fatto che Cristiano Giuntoli avrebbe cerchiato in rosso sul proprio taccuino anche il nome di uno dei talenti più cristallini della nuova generazione del calcio spagnolo.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in edicola da La Gazzetta dello Sport, per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione, la Juventus starebbe seguendo più da vicino Martin Zubimendi, centrocampista classe ’99 della Real Sociedad.

Juventus su Zubimendi: la Real spara alto

Andato in settimana all’Anoeta di San Sebastian per seguire Real Sociedad-PSG, Cristiano Giuntoli sarebbe rimasto stregato dall’eleganza di un giocatore in partita: Martin Zubimendi. A fronte dell’ottima prestazione offerta contro i parigini, il centrocampista basco è di “diritto” entrato nella lista dei desideri del dirigente bianconero, che in estate potrebbe seriamente valutare l’assalto allo spagnolo.

L’unico ostacolo che si contrapporrebbe fra Giuntoli e Zubimendi sarebbe l’alta valutazione che la Real Sociedad fa del suo giocatore. Stando a dati Transfermarkt, infatti, per cedere il centrocampista nel prossimo calciomercato estivo il club basco partirebbe da una valutazione minima di 50 milioni di euro, che da qui al termine della stagione potrebbe inevitabilmente lievitare a fronte delle ottime prestazioni del giocatore. Staremo a vedere.