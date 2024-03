Palladino allenatore della big: decisione presa, l’annuncio

Raffaele Palladino si sta confermando uno degli allenatori migliori della Serie A: ci sono le big pronte a puntare su di lui.

Il nome di Raffaele Palladino è in rampa di lancio, sta mettendo in mostra tantissima qualità con il suo Monza e sta provando anche a raggiungere la zona europea, che sarebbe un sogno straordinario. La vittoria contro il Genoa di questa sera è stata fondamentale per sognare in grande e proiettarsi al futuro con grandissima positività.

Il lavoro di Palladino con il Monza è straordinario sin dalla passata stagione e ora è diventato centrale nel progetto di Adriano Galliani per scrivere un nuovo futuro importantissimo.

Palladino vince e convince: pronto per la big?

La Serie A è vicina al momento di grandissimo cambiamento: al termine della stagione ci saranno cambiamenti radicali in panchina che porteranno a un vero e proprio valzer di allenatori. Molte squadre hanno già deciso che si è arrivati al termine del ciclo attuale per iniziare con un nuovo progetto e scrivere un nuovo futuro.

Anche le big stanno pensando di cambiare allenatore e ora tra i nomi più attenzionati c’è Raffaele Palladino. Giovane e con idee innovative, Palladino è pronto a fare il salto di qualità che lo porterebbe ad allenare su palcoscenici importantissimi.

Secondo le ultime notizie, infatti, c’è una big che ha deciso di puntare fortemente su Palladino per la prossima stagione.

Palladino nel mirino della Lazio: le ultime

Raffaele Palladino può fare il salto di qualità nella sua carriera. L’allenatore partenopeo sta scrivendo pagine importanti sulla panchina del Monza, con un organico che non è certamente tra primi in Serie A ma che sta facendo un percorso straordinario. Ora la sua squadra sta sognando l’Europa e darà filo da torcere fino alla fine della stagione per riuscire a coronare il sogno di Silvio Berlusconi.

Secondo le ultime notizie in arrivo da Sky Sport, Raffaele Palladino è il primo nome sulla lista della Lazio. Il club biancoceleste sembra essere ormai ai ferri corti con Maurizio Sarri che a fine stagione potrebbe rescindere il suo contratto per avviare una nuova fase della sua vita.

Palladino alla Lazio sarebbe perfetto per il modo di giocare dei biancocelesti e per portare un nuovo tipo di calcio all’Olimpico.