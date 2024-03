Scappa via dal Milan, la mossa di Ibra: 70 milioni cash

Il Milan sarebbe pronto a chiudere una nuova cessione in vista della prossima stagione: 70 milioni in arrivo nelle casse

Appare ormai certo che il Milan al termine del campionato in corso chiuderà una cessione eccellente per mettere a posto le proprie casse e reinvestire poi in sede di mercato.

Sono diversi i nomi dei giocatori sacrificabili in vista della prossima estate anche se nelle ultime ore prende sempre più piede una possibilità che vedrebbe una colonna della squadra rossonera destinata a salutare alla fine del campionato.

L’eliminazione ai gironi di Champions League di questa stagione potrebbe costare cara al club meneghino che, rispetto alla scorsa stagione avrà meno introiti non avendo avuto accesso alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione continentale.

Calciomercato Milan, super offerta in arrivo: Ibrahimovic pronto a dire sì

Florian Plettenberg, giornalista Sky in Germania, ha rivelato che il Bayern Monaco sarebbe sempre più deciso a presentare una maxi offerta al Milan per assicurarsi il cartellino di Theo Hernandez. Una proposta da circa 70 milioni di euro che potrebbe portare il terzino sinistro a salutare il club meneghino.

Zlatan Ibrahimovic, insieme a tutta la dirigenza rossonera, potrebbe dire sì ad un’offerta del genere, andando a sistemare i conti in un colpo solo ed avendo a disposizione il denaro necessario per andare a trovare i giusti rinforzi in vista del prossimo campionato. Theo Hernandez, al Milan dal 2019, andrebbe a trasferirsi nella squadra che a lungo ha avuto in rosa suo fratello Lucas, trasferitosi un anno fa al PSG, andando a prendere il posto di Alphonso Davies, destinato al Real Madrid.

L’addio di Theo Hernandez darebbe al Milan anche la forza economica per trattenere le altre stelle come Mike Maignan e Rafael Leao, cercate insistentemente da diverse big europee. Proprio il Bayern Monaco è una delle squadre maggiormente interessate al portiere francese. E non è finita qui, perché le strade di Milan e Bayern Monaco potrebbero poi intrecciarsi di nuovo per il discorso centravanti.

Non è infatti un mistero che il primo obiettivo di mercato dei rossoneri per la prossima stagione sia rappresentato da Joshua Zirkzee. L’olandese classe 2001 è uno dei punti di forza del Bologna di Thiago Motta ed ha stregato molte big europee tra cui proprio il Milan. Sul giocatore però c’è l’occhio vigile del Bayern Monaco che potrebbe riacquistare la punta andando a sborsare “solo” 40 milioni di euro considerati gli accordi presi con i rossoblu. Chissà, magari il sacrificio Theo potrebbe servire anche per ammorbidire il Bayern e non farlo interferire sulla questione Zirkzee.