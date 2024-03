Cacciano Allegri: la risposta è stata immediata

Un momento difficile per l’allenatore della Juventus perché ora arriva la decisione forte e importante nei confronti di Allegri che dovrà avere delle risposte.

Una stagione che sembrava potesse essere la svolta, invece, non è andata come ci si aspettava. Tutti ad un certo punto hanno seriamente creduto che la Juventus di Allegri potesse lottare per lo scudetto in stagione contro l’Inter, ma dallo scontro diretto in poi qualcosa è cambiato. Infatti, il club bianconero ha iniziato a perdere punti in diverse settimane tra fine gennaio in poi e l’andamento non è stato più vincente come nella prima parte di stagione. Qualcosa è cambiato soprattutto nella testa e non è stato bravo l’allenatore a dare un andamento continuo e liberare la testa dei giocatori da diversi pesi.

Adesso iniziano ad arrivare notizie in merito a quello che può essere il futuro dell’allenatore perché su Allegri ci sono diverse notizie che lo vendono lontano dalla Juventus nonostante abbia ancora un anno di contratto. La società non si è ancora sbilanciata ma non sembra pienamente convinta dell’allenatore per un futuro insieme. Perché la società sta seriamente pensando di provare ad avviare un nuovo progetto, ma adesso arriva anche la risposta della tifoseria bianconera.

Juventus: futuro Allegri, i tifosi si schierano

Allegri ha un contratto con la Juventus di un altro anno ma al momento la situazione è davvero difficile perché il club può pensare di non continuare con l’attuale allenatore visti i risultati che sono stati ottenuti in questi ultimi mesi. L’andamento altalenante sta facendo fare delle domande al club.

Proprio in occasione di Juventus-Atalanta e in un momento difficile della Juve che arriva un supporto dei tifosi nei confronti di Allegri. L’allenatore dei bianconeri ha il pieno appoggio dalla parte calda della tifoseria juventina che vorrebbe quindi provare a convincere il club con questo messaggio, dando un segnale di voler provare a continuare insieme anche nei prossimi anni con l’allenatore toscano.

Da capire che tipo di decisione alla fine arriverà da parte di Allegri con la Juventus perché sia il club che l’allenatore adesso stanno cercando di valutare possibili altre strade. Sono diverse le società interessate al tecnico italiano che può anche essere convinto dall’Arabia Saudita per andare a firmare un contratto extra milionario per i prossimi anni di carriera. Ora è ad un anno dalla scadenza e nelle prossime settimane può arrivare la decisione definitiva in questa situazione.