Calciomercato: comprano Cambiaghi per 15MLN

Arrivano le ultime notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Cambiaghi dell’Empoli pronto ad una nuova avventura dopo essere maturato con l’Empoli.

Ecco che arrivano delle novità molto importanti sul futuro del giovane attaccante italiano che è pronto ad una nuova avventura in vista dei prossimi anni. Perché proprio in estate, a prescindere se il club toscano riuscirà a salvarsi o meno, c’è la volontà di andare a trovare delle nuove esperienza ma sempre in Italia da parte del giovane attaccante classe 2000. Si parla tanto di mercato e del futuro di Nicolò Cambiaghi pronto a lasciare l’Empoli per una nuova squadra. Perché ora diverse società hanno attirato l’attenzione dell’attaccante nonostante non sia ancora andato in gol in questa stagione.

Il giovane attaccante è pronto ad una nuova sfida in vista del futuro. Nonostante quest’anno non sia andato in rete è pronto al salto di qualità. Perché il calciatore è pronto a cambiare squadra per trovare una nuova soluzione in vista dei prossimi anni. Quest’anno è stato decisivo con l’Empoli anche senza mai andare in gol perché è colui che ha colpito più legni in Italia e ha causato anche diversi gol decisivi per l’Empoli tra giocate, assist e rigori procurati. Adesso ci sono delle novità importanti per il futuro di Cambiaghi che lascerà l’Empoli per una nuova squadra.

Calciomercato: Cambiaghi lascia l’Empoli

Ci sono delle novità importantissime che riguardano quello che può accadere a Nicolò Cambiaghi pronto a lasciare l’Empoli quest’estate di mercato dopo una stagione di alti e bassi del suo club toscano che ora vuole fare di tutto per salvarsi nel rush finale sotto la gestione di Nicola appena arrivato in panchina.

Quest’anno non è ancora riuscito a ripetersi per quanto riguarda la situazione realizzativa. Perché dopo lo scorso anno con 7 gol quest’anno il giocatore non è riuscito ad andare in gol ancora in stagione. Infatti, il giocatore non ha ancora trovato la rete in 26 presenze in campionato. Perché Cambiaghi lascerà l’Empoli per tornare all’Atalanta che è il club che ha il cartellino di proprietà ed è pronto a venderlo.

Tanti gli estimatori per il 23enne attaccante che già a gennaio ha ricevuto delle proposte, ma le offerte non soddisfacevano il club. La richiesta è di 15 milioni di euro per la cessione di Cambiaghi che lascerà Atalanta ed Empoli e ora può firmare con Lazio, Fiorentina, Torino e Genoa. Questi i club interessati secondo i colleghi di Tmw.