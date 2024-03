Dybala-Mbappè mossa pazzesca: mercato ribaltato

Il mercato ruota attorno al nome di Kylian Mbappé, ma c’entra anche Paulo Dybala: scenario clamoroso che cambia tutto

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Kylian Mbappé si sta trascinando sulle spalle il PSG, tornando protagonista in Champions League. Il fuoriclasse francese vuole lasciare un bel ricordo di sé sotto la Torre Eiffel, magari portando a casa il trofeo più importante, prima di dire addio in estate, per un trasferimento che certamente segnerà il calciomercato a tutti i livelli.

Il lungo corteggiamento del Real Madrid all’attaccante sta per concretizzarsi, Mbappé ha già deciso per l’addio al Psg dopo sette stagioni e la destinazione nella sua mente può essere solamente il ‘Bernabeu’. Dunque, sarà lui la stella designata dei prossimi anni per i ‘Blancos’. Se in questi anni, abbiamo ammirato meraviglie dal classe 1998, le aspettative saliranno ulteriormente.

Il trasferimento di Mbappé a Madrid, come detto, darà una scossa profonda al calciomercato. Scatenando un clamoroso effetto domino che potrebbe riguardare moltissime squadre e moltissimi attaccanti in giro per l’Europa. Tra questi, potrebbe cambiare anche il destino di Paulo Dybala.

Calciomercato, Mbappé ‘decide’ il futuro di Dybala: ecco come

L’argentino sta beneficiando, eccome, della cura De Rossi alla Roma e in queste settimane in maglia giallorossa è tra i protagonisti assoluti. Già otto reti e un assist dall’arrivo del nuovo allenatore, i capitolini hanno iniziato a macinare gioco e risultati e possono assaltare la Champions League sul doppio fronte del campionato e del cammino in Europa League. Ma con un po’ di ansia per il futuro della ‘Joya’.

Come noto, infatti, Dybala ha una clausola rescissoria molto abbordabile, di appena 12 milioni di euro per l’estero, attivabile a luglio. Una clausola che il club, mediante rinnovo, vorrebbe eliminare, ma che per adesso permetterebbe ancora a grandi club internazionali di accaparrarsi un giocatore come lui a un prezzo di fatto irrisorio.

Tra le pretendenti a Dybala, anche il Barcellona. I catalani, dopo averlo seguito diversi anni fa, tornano a pensare a lui e secondo ‘Fichajes.net’ lo vedrebbero come il nome ideale per rispondere, a livello di impatto tecnico e mediatico, all’arrivo di Mbappé a Madrid. In casa Barça, c’è voglia di fronteggiare lo strapotere dei ‘Blancos’ e il ‘Clasico’ è sempre in corso. Per favorire l’arrivo di Dybala, offrendogli un ingaggio top, i blaugrana potrebbero anche sacrificare giocatori come Raphinha e De Jong.