Gasperini alla Juventus: l’annuncio in diretta spiazza i tifosi

Gian Piero Gasperini continua a far parlare di sé grazie agli ottimi risultati che sta continuando ad ottenere alla guida dell’Atalanta

La Juventus non ha ancora deciso se confermare Massimiliano Allegri alla guida della squadra nella prossima stagione. Il tecnico livornese ha ancora un anno di contratto, la scadenza è infatti fissata per il 30 giugno del 2025, ma ad oggi non v’è alcuna certezza sul futuro a breve e medio termine.

Non è un mistero che nelle ultime settimane, soprattutto da quando i bianconeri si sono staccati dalla scia dell’Inter capolista e ormai a un passo dalla conquista del ventesimo scudetto, hanno ripreso a circolare con una certa insistenza i nomi di possibili sostituti dell’allenatore toscano per il prossimo anno. Il più gettonato dei quali è quello di Thiago Motta, straordinario nocchiero del Bologna rivelazione.

Ad oggi però nulla si può escludere, dalla conferma dello stesso Allegri corroborata dalla raggiunta qualificazione in Champions League fino al materializzarsi di qualche nome a sorpresa e finora rimasto prudentemente nascosto. Tra questi potrebbe figurare anche uno che più volte in passato stampa e tv hanno accostato alla Juventus: Gian Piero Gasperini.

Juventus, Gasperini al posto di Allegri? Le parole in diretta spiazzano i tifosi

Il tecnico piemontese, legato alla Juve a doppio filo fin dagli esordi, dopo averne allenato la Primavera, poi ha preso altre strade e per una ragione o per un’altra non è mai riuscito a coronare il sogno di sedere sulla panchina bianconera. Almeno fino a questo momento.

A fare chiarezza sul presente e soprattutto sul futuro di ‘Gasperson’ è uno che lo conosce come le sue tasche, avendoci lavorato insieme al Genoa tanti anni fa. Parliamo dell’attuale direttore sportivo della Ternana, Stefano Capozucca, intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay per parlare proprio del suo ex collaboratore.

L’ex dirigente rossoblù ha speso parole al miele nei confronti di Gasperini: “Gianpiero è un fratello e sta facendo cose straordinarie con l’Atalanta. In 8 anni l’ha portata 7 volte in Europa mentre prima lottava per la Serie B”.

Capozucca ha poi toccato l’argomento Juventus, con un riferimento proprio al suo grande amico Gasp: “Allegri ha fatto cose eccezionali, bisognerebbe solo stare zitti e apprezzarlo. Però se io dovessi scegliere un allenatore per la Juve prenderei sempre Gasperini”.

E alla fine arriva una clamorosa rivelazione: “Gasperini è un uomo davvero molto particolare, non dimentichiamoci però che lui è cresciuto nella Juve. A volte mi ha detto che il suo rammarico è stato che anche quando era nei suoi anni d’oro la Juventus non l’ha mai interpellato”. E chissà che tra qualche mese quel momento non possa arrivare.