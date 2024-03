Ha scelto il Milan, Premier rifiutata: bomber in rossonero

Il Milan sembra pronto al grande colpo di mercato in vista della prossima estate. L’attaccante preferisce i rossoneri alla Premier

Nella prossima sessione estiva di mercato, il Milan vuole essere grande protagonista: l’obiettivo è rinforzare la rosa così da lottare per lo scudetto. Uno degli obiettivi della società rossonera sembra essere l’attaccante considerando la carta d’identità (non più giovanissima) di Giroud e uno Jovic che, fino a questo momento, ha vissuto di molti alti e bassi.

Diversi i profili monitorati dalla dirigenza, da Zirkzee a Sesko anche se non possiamo escludere l’ipotesi Gyokeres. L’attaccante, in forza allo Sporting Lisbona, sta disputando una stagione di assoluto livello ed ha già superato quota trenta reti stagionali.

Giocatore in grado di abbinare forza fisica alla qualità tecnica, dal punto di vista tattico Gyokeres può essere impiegato sia da prima punta sia da esterno offensivo. Le prestazioni del classe 1998 non sono passate inosservate e il giocatore rischia di essere grande protagonista nella prossima sessione estiva di mercato.

Gyokeres preferisce il Milan: problema ingaggio

Su Gyokeres è forte l’interesse dell’Arsenal: i Gunners, in questa stagione, stanno lottando per il titolo ma vogliono iniziare un ciclo importante sia in campionato sia a livello internazionale. La società di Premier però rischia la beffa visto che, stando a quanto riportato da givemesport, il giocatore sembra preferire un trasferimento al Milan.

L’attaccante dello Sporting Lisbona, visto le sue caratteristiche, si sposerebbe perfettamente con il sistema di gioco dei rossoneri e andrebbe ad aumentare la qualità della rosa rossonera. Contratto in scadenza nel 2028, arrivare all’attaccante svedese non è per nulla semplice considerando come il club portoghese vuole il pagamento della clausola rescissoria, pari a cento milioni di euro.

Una cifra che l’Arsenal può permettersi di spendere: i club di Premier hanno risorse importanti dal punto di vista economico. Decisamente diversa la situazione in casa Milan: 100 milioni di euro sono fuori dalla portata delle casse del club rossonero a meno che, nel corso della prossima sessione estiva, Leao non lasci il Milan direzione PSG. Il club francese dovrà rinforzare il proprio reparto offensivo visto l’addio di Mbappe e uno dei possibili obiettivi di mercato sembra essere proprio il portoghese.

L’Arsenal è interessato ma il giocatore sembra preferire un trasferimento nel massimo campionato italiano: al momento siamo ancora sul piano della semplice indiscrezione di mercato, in estate scopriremo quale sarà il futuro di Viktor Gyokeres.