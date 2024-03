Juventus, beffa Koopmeiners: Giuntoli tradisce ancora il Napoli

Il calciomercato della Juventus è già entrato nel vivo, con il colpo Koopmeiners che ora sembra definitivamente sfumato: ecco chi arriva.

I bianconeri sono al centro di molti rumours di mercato che possono stravolgere la rosa e portare a grandi novità per la prossima stagione. Uno dei nomi tenuti sotto osservazione è certamente quello di Teun Koopmeiners, vero e proprio sogno di mercato sin dalla passata stagione. L’olandese dell’Atalanta è uno dei migliori centrocampisti della Serie A e il suo talento è il sogno del club bianconero.

Ora, però, la situazione relativa a Koopmeiners si sta facendo sempre più difficile, visto il forte interesse di molte altre big e la Juventus pare aver cambiato definitivamente obiettivo.

Calciomercato Juventus, niente Koopmeiners: il motivo

La Juventus ha seguito a lungo Teun Koopmeiners e anche in questo momento sta provando ad acquistare il centrocampista olandese per la prossima stagione. Non è ancora certo se ci saranno gli introiti relativi al Mondiale per Club e quindi la dirigenza non si è spinta troppo in là con le chiacchiere con la Dea e il suo entourage.

Quello che ora sembra delinearsi tra la Juventus e la situazione Koopmeiners è una situazione di profondo stallo che può portare alla conclusione negativa dell’affare.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus non acquisterà Koopmeiners perché le richieste dell’Atalanta sono troppo esose.

Juventus: salta Koopmeiners, Giuntoli ha un altro sogno

L’affare Koopmeiners per la Juventus è molto complicato da gestire, perché sembra impossibile in questo momento. Secondo Tuttosport, l’Atalanta chiede non meno di 60 milioni per cedere l’olandese e per la Juve sono cifre troppo alte da spendere per acquistare un solo calciatore.

Il quotidiano sportivo torinese rivela che la Juventus ora punta forte su Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo del PSG è un pupillo di Cristiano Giuntoli che lo ha acquistato al Napoli diversi anni fa e ne è follemente innamorato calcisticamente. In terra francese non sta facendo bene, non è la prima scelta di Luis Enrique e sarebbe favorevole al ritorno in Serie A.

Giuntoli starebbe preparando il secondo “tradimento” al Napoli: Fabian Ruiz è stato uno dei centrocampisti più forti della Serie A nel suo tempo in azzurro e ora può firmare per i bianconeri.

Fabian Ruiz alla Juventus: le cifre dell’affare

Fabian Ruiz è il primo nome in cima alla lista della Juventus. Ha il contratto in scadenza nel 2027 e non è centralissimo nel progetto francese. La Juventus può tentare l’assalto nelle prossime settimane e chiudere subito il colpo.

Fabian Ruiz costa 30 milioni di euro, soldi che la Juventus investirebbe volentieri sul classe ’97 che sarebbe perfetto per il modo di giocare dei bianconeri.