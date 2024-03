Juventus, un big dice addio: indizio chiarissimo

In casa Juventus arrivano notizie a dir poco interessanti in materia di mercato. Un big, infatti, centrale nel progetto tattico di Massimiliano Allegri, è pronto a dire addio ed in tal senso arriva un indizio chiarissimo. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo in maniera dettagliata.

I bianconeri non vivono di certo un periodo entusiasmante. Sia per i risultati sul campo che per quella che è la situazione economica del club. Costretto, in sede di mercato, ad avere dei fondi molto limitati da cui attingere. Servono, in tal senso, necessariamente delle cessioni per poter poi fare dei colpi in entrata. In tal senso, arrivano notizie importanti dal momento che un big è pronto a dire addio. Arriva, per questo motivo, un indizio chiarissimo relativo all’addio di un profilo centrale nel progetto tattico di Massimiliano Allegri. E la notizia non può non rappresentare una sorpresa.

I bianconeri pronti a salutare un big

La Juventus è in continua ricerca di rinforzi, ma ovviamente il requisito di base è che debbano essere a basso costo. Da questo punto di vista, però, arrivano notizie non particolarmente incoraggianti in sede di mercato. Andiamo a vedere cosa sta accadendo.

La Juventus, infatti, pare che si stia avvicinando a salutare uno dei calciatori più centrali nel progetto tattico di Allegri. Si tratta di Adrien Rabiot, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che ha attirato su di sé l’interesse dei più blasonati club al mondo. Andiamo a vedere che indizio arriva che porta all’addio.

Juventus, Rabiot addio: c’è già l’erede?

A quanto pare la Juve è consapevole del fatto che quello di perdere Adrien Rabiot è una possibilità molto più che concreto. In tal senso, pare sia stato già individuato il suo erede. Stando a quanto raccontato da TuttoSport stamattina in edicola, Cristiano Giuntoli sta lavorando per Fabian Ruiz, da lui portato proprio al Napoli. In tal senso, però, molto dipende dalle valutazioni del Paris Saint Germain. Se, infatti, dovesse finire in secondo piano nel progetto tattico dei transalpini, allora si potrebbe parlare di un prestito. Il fatto che, però, la Juventus ci stia provando con tanta insistenza, è un chiaro indizio che Rabiot viaggia, al contrario, verso la cessione.