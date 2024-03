La Juventus si sfrega le mani: addio Bremer, pioggia di milioni

Un clamoroso scenario in vista del calciomercato estivo: la Juve saluta Bremer, offerta irrinunciabile a fine campionato

Chiudere al meglio una stagione che resta assai positiva, nonostante lo Scudetto quasi ufficialmente sfumato. La Juventus pianifica le prossime mosse in vista del calciomercato estivo ed una, a sorpresa, potrebbe riguardare un clamoroso addio.

Gleison Bremer è stato sin dal suo arrivo dalla sponda granata della Mole un perno insostituibile per la retroguardia juventina. Ma l’estate bianconera sarà all’insegna di tanti cambiamenti e tra entrate e soprattutto uscite a farne le spese potrebbe essere proprio il difensore verdeoro.

La difesa di Massimiliano Allegri ha accolto nel mese di gennaio un prospetto, già tra i talenti più apprezzati del panorama europeo, che dopo il lungo infortunio è pronto a rilanciarsi con la maglia della Juventus. Tiago Djalò sarà il pilastro del futuro: ma non sarà il solo.

I bianconeri credono tanto in Federico Gatti, che lo scorso ottobre ha rinnovato fino al 2028 e ormai insostituibile o quasi da Allegri. Al di là dell’assenza al ‘Maradona’ nel ko contro il Napoli, l’ex Frosinone resta un perno per le future stagioni bianconere.

‘Tripletta’ per Bremer: c’è l’offerta per giugno

Ecco quindi che, come anticipato, se verrà fatto un sacrificio in quella zona del campo potrebbe riguardare in maniera diretta Gleison Bremer. Considerato tra i centrali più forti e affidabili in ambito internazionale, l’ex Torino ha registrato una crescita pazzesca negli ultimi anni attirando su di sè l’attenzione di diverse grandi squadre pronte a farsi avanti dalle parti di Giuntoli.

L’estate 2024 potrebbe essere il momento giusto per la separazione: ed intanto spunta già la cifra che potrebbe accontentare la dirigenza juventina.

Il 26enne di Itapitanga è sbarcato alla Juventus nel luglio 2022 per poco più di 40 milioni di euro. E adesso pare proprio che Bremer sia finito in cima alla lista di tre tra le più ricche e importanti società di Premier League.

Manchester United, Chelsea e Tottenham ricercano da tempo un difensore dalle qualità indiscusse che possa spiccare al centro della retroguardia nella prossima stagione. E Bremer può essere l’uomo giusto, in grado di portare una solidità difensiva che soprattutto a ‘Red Devils’ e ‘Blues’ manca da un bel pò.

Ecco perché la Juve attende una proposta da almeno 50 milioni di euro per discutere la sua cessione: la speranza, però, è un’altra. Non è affatto da escludere che le tre super potenze inglesi possano dare il via ad una vera e propria asta che non farebbe altro che fare felice Giuntoli.

In questo modo la cifra per il cartellino di Bremer salirebbe alle stelle e la plusvalenza sarebbe anche più netta. Il brasiliano, in quella che potrebbe quindi essere la sua ultima stagione nella Torino bianconera, ha fino a questo momento collezionato 27 presenze con 2 reti a referto.