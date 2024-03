Inter, non solo Zielinski: altro colpo a sorpresa dal Napoli

L’Inter è scatenata dal momento che in campo domina contro tutto e tutti e lo fa anche in sede di mercato. In tal senso, dopo gli arrivi praticamente certi di Taremi e Zielinski, adesso lavora ad un nuovo colpo direttamente dal Napoli. E si tratta di un nome nuovo ed a sorpresa.

I nerazzurri stanno dominando il campionato italiano in lungo e in largo. In campo ma non solo. La squadra mercato guidata da Beppe Marotta in vista dell’estate ha già praticamente chiuso ben due colpi. Entrambi di altissimo profilo. Si tratta, come è noto, di Mehdi Taremi del Porto e Piotr Zielinski del Napoli. Tutti e due si trasferiranno all’ombra del duomo a parametro zero. Adesso, però, la compagine milanese non vuole fermarsi ed anzi lavora ad un nuovo colpo ad effetto. Ed a sorpresa. Nel mirino stavolta c’è un altro calciatore del Napoli, con Marotta che ancora una volta ha fiutato l’affare prima degli altri.

I nerazzurri lavorano al colpo ad effetto dal Napoli

Come è noto, l’Inter è alla costante ricerca di affari a basso costo. E molto spesso si tratta di profili che vanno a colmare delle lacune lasciate da cessioni necessarie per finanziare il mercato. Adesso la squadra mercato nerazzurra ha rimesso gli occhi in casa Napoli.

Stando a quanto raccontato da InterLive.it, infatti, i nerazzurri hanno messo nel mirino Frank Zambo Anguissa. Il roccioso centrocampista azzurro, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2025 e rappresenta la classica situazione di mercato in cui Marotta è maestro.

Inter, occhi su Anguissa: colpo low cost

A quanto pare, infatti, l’Inter sta pensando seriamente ad Anguissa come prossimo colpo a parametro zero. La sensazione è che i nerazzurri vogliano affondare il colpo già all’inizio della prossima stagione, replicando quanto fatto proprio con Piotr Zielinski. Da tre anni a Napoli, l’ex Fulham è diventato una colonna di questa squadra ed è stato tra i grandissimi protagonisti della conquista dello Scudetto. Nei piani di Marotta, Anguissa resterebbe dunque ancora un altro anno a Napoli, per poi assicurarsene le prestazioni a partire dalla stagione 2025/2026. Vediamo se De Laurentiis si farà beffare una seconda volta.