Milan, niente Zirkzee: doppio bomber africano

Il Milan vede allontanarsi sempre di più Zirkzee in vista della prossima stagione e i rossoneri avrebbero dirottato su due bomber africani

Joshua Zirkzee è da tempo nel mirino del Milan ma la concorrenza sul centravanti olandese aumenta e le richieste del Bologna spaventano i rossoneri. Il club meneghino è quindi alla ricerca di una possibile alternativa al giocatore del Bologna ed ora in pole sembra esserci un altro nome.

La dirigenza è infatti sulle tracce di un attaccante africano che potrebbe rappresentare il primo rinforzo in vista della prossima stagione. Una delle priorità sul mercato per il Milan è proprio quella di trovare nuovi innesti per l’attacco considerato il fatto che Giroud e Jovic potrebbero salutare al termine del campionato in corso essendo in scadenza di contratto.

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, il Milan sarebbe tornato in maniera decisa su Serhou Guirassy, attaccante guineano dello Stoccarda che ha stupito tutti in questa stagione segnando con una grandissima regolarità.

Calciomercato Milan, addio Zirkzee: nuovo nome in pole position

Classe 1996, Guirassy ha vissuto finora una grande stagione con la maglia dello Stoccarda, in particolare nei primi mesi di questa annata. Autore di 20 gol finora in Bundesliga, secondo solamente a Kane, ha attirato l’attenzione di tantissimi club tra cui anche il Bayern Monaco.

A favorire l’operazione c’è la clausola rescissoria da poco meno di 20 milioni di euro che lega il giocatore allo Stoccarda con i grandi club consci di potersi assicurare un grande attaccante contenendo le spese. Guirassy era stato cercato dal Milan già durante lo scorso mercato invernale quando ancora era in dubbio il futuro di Jovic in maglia rossonera.

La decisione di tenere il serbo fino al termine del campionato ha portato poi il club meneghino ad abbandonare temporaneamente la pista che porta al guineano per poi dare nuovamente l’assalto in vista dell’estate.

Quello del numero 9 guineano è sicuramente un nome da tenere in ampia considerazione per l’attacco rossonero, anche in virtù dei grossi problemi ad arrivare a Zirkzee di cui vi parlavamo. Il centravanti olandese viene valutato dal Bologna circa 60 milioni di euro, una cifra difficilmente accessibile alle casse rossonere che, pur monetizzando da una cessione eccellente, potrebbe anche valutare di spendere questa cifra (o anche una inferiore, a conti fatti), per prendere due attaccanti al prezzo di uno.

L’altro proverrebbe ancora dall’Africa, in questo caso dalla sua regione più settentrionale, ma è comunque un calciatore internazionale che gioca in un club di alto livello. Parliamo di Youssef En-Nesyri, 27enne attaccante marocchino del Siviglia che però potrebbe lasciare presto il club andaluso. Sul taccuino del Milan c’è anche lui, che è valutato intorno ai 20-25 milioni, e chissà che davvero non vada a formare una coppia di altissimo profilo insieme a Guirassy.