Roma: tegola contro la Fiorentina, De Rossi nei guai

Cambio di formazione per Daniele De Rossi che corre ai ripari per evitare guai: ecco cosa è successo.

Tegola per la Roma contro la Fiorentina. Ecco le ultimissime notizie che arrivano dal Franchi con il cambio obbligato per l’allenatore dei giallorossi che ha deciso di richiamare in panchina il calciatore, ecco i motivi.

Gara di fondamentale importanza per la Roma che è alla ricerca di punti per avvicinarsi il più possibile al quarto posto in classifica. Contro la Fiorentina è una sfida da non sbagliare per i giallorossi che dopo il primo tempo sono sotto nel risultato. Intanto, c’è da segnalare un episodio particolare accaduto nel corso del primo tempo.

Roma: sostituzione obbligatoria, ecco cosa è successo

In questi primi quarantacinque minuti di gioco sono emerse alcune difficoltà per la Roma di Daniele De Rossi. Il tecnico dei giallorossi è corso subito ai ripari per evitare di compromettere ulteriormente la gara che si stava facendo complicata.

Oltre al risultato di svantaggio per i giallorossi, c’è stato il primo cambio immediato da parte di De Rossi che ha deciso di sostituire un calciatore per evitare di restare in dieci. Qualche dubbio è arrivato dopo l’ammonizione di Mancini, al quale l’arbitro del match Massa ha mostrato il cartellino giallo dopo un fallo su Sottil. Dopo questo episodio, il difensore è apparso in enorme difficoltà ed ha rischiato la giocata in più occasioni, spendendo qualche fallo di troppo.

Il rischio di un altro giallo, con conseguente espulsione, era nell’aria. Ecco perché De Rossi, a sorpresa, durante il primo tempo ha deciso di sostituire Mancini per evitare di restare in 10 uomini

Fiorentina Roma: De Rossi e la sostituzione di Mancini, cosa è successo

Dopo la rete del momentaneo 1-0 della Fiorentina, De Rossi è corso ai ripari cambiando lo schieramento dei suoi: al 33′ del primo tempo, l’allenatore s’è guardato in panchina ed ha deciso di gettare nella mischia Huijsen. Il difensore, scuola Juventus, è entrato al posto di Mancini che aveva ricevuto il cartellino giallo a inizio gara. Sostituzione preventiva da parte di De Rossi che, evidentemente, ha visto in difficoltà l’esperto centrale dei giallorossi. Per evitare di restare in dieci uomini, il tecnico ha optato per il cambio immediato di Mancini: ironia della sorta, dopo essere subentrato, anche Huijsen è stato ammonito, nel finale del primo tempo.