Sentenza pesantissima: i bianconeri sono condannati

Momento complicatissimo per i bianconeri che sembrano non avere scampo in vista della prossima giornata di campionato

Quattro punti nelle ultime cinque partite: il rendimento della Juventus non lo possiamo considerare positivo. I bianconeri hanno perso certezze a partire dal match casalingo contro l’Empoli, pareggiato per uno a uno. Risultati senza dubbio negativi, con Vlahovic e compagni costretti a dire addio alla corsa scudetto considerando anche il cammino, perfetto, dell’Inter capolista.

La stagione però è ancora lunga e ci sono obiettivi importanti da raggiungere: il secondo posto in campionato e la Coppa Italia dove ci sarà la doppia sfida, in semifinale, contro la Lazio. Il calendario non è per nulla semplice e il prossimo impegno della Juventus, da qui a un paio d’ore, vede i ragazzi di Allegri affrontare l’Atalanta.

Partita piuttosto complicata contro una squadra reduce da un pareggio e due sconfitte in Serie A più l’uno a uno nell’andata degli ottavi di finale di Europa League in casa dello Sporting. Saranno novanta minuti fondamentali per la stagione di entrambe le squadre: i bianconeri vogliono tenere a debita distanza il Milan mentre l’Atalanta non può permettersi di perdere ulteriore terreno in chiave Champions League.

Juventus-Atalanta, la statistica condanna i bianconeri

La Juventus arriva a questa sfida non nel migliore dei modi sia a livello di risultati sia per quanto riguarda gli infortunati: Allegri non potrà contare su Rabiot ed Alcaraz con McKennie a mezzo servizio. A questo bisogna aggiungere la squalifica, pesantissima, di Vlahovic visto l’importanza del centravanti a livello offensivo.

Infortunati, squalificati ma anche una statistica che condanna i bianconeri in vista della sfida di campionato contro l’Atalanta. La Juventus non batte in casa l’Atalanta da ben sei anni: da quel momento, all’Allianz Stadium, sono arrivati quattro pareggi e una sconfitta.

L’ultimo successo dei bianconeri risale al quattordici marzo del 2018 quando Higuain e Matuidi regalarono i tre punti ai bianconeri. Da quel momento il ruolini di marcia è stato decisamente negativo: serve un cambio di passo per uscire da un periodo non semplice e conquistare un successo fondamentale per classifica e morale.

I dati però non sorridono ai ragazzi di Allegri: solo due volte negli ultimi anni la squadra ha segnato più di un gol, stagione 2019/2020 e l’anno scorso in un bellissimo 3-3. Un problema non da poco considerando, come detto, l’assenza di Vlahovic: il centravanti è il miglior marcatore stagionale dei bianconeri.