Serie A, esonero immediato: saluta subito, il sostituto

Non finiscono i problemi in Serie A: decisione ad un passo, esonero in vista per l’allenatore italiano. Può salutare immediatamente

Un momento decisivo a pochi mesi dal termine della stagione. La Serie A potrebbe incassare un nuovo esonero nelle prossime ore: ecco come stanno realmente le cose. La decisione potrebbe arrivare già immediatamente, scopriamo chi potrà essere il sostituto.

Tutto cambia in fretta dopo una prima parte di stagione davvero convincente. In poco tempo i risultati non sono più arrivati e si sta sprofondando verso la zona retrocessione. Un pomeriggio ricco di polemiche per quanto successo nelle ultime ore. L’esonero potrà essere immediato, ecco la ricostruzione di tutta la vicenda in Serie A.

Serie A, addio immediato: cambia tutto in poche ore

In poche settimane la stagione è cambiata completamente con un avvio sprint. Tante sconfitte collezionate nell’ultimo periodo, ma non è la sola nota negativa per quanto riguarda il futuro dell’allenatore della Serie A.

Un pomeriggio davvero terribile per il Lecce. Il club pugliese ha preso subito le distanze dal comportamento dell’allenatore Roberto D’Aversa, reo di aver dato una testata all’attaccante del Verona Thomas Henry. Un gesto da condannare subito con lo stesso tecnico leccese che ha provato così a difendersi dalle accuse nel post-partita. Come svelato da Sky Sport l’esonero è davvero ad un passo dopo l’ennesima sconfitta in Serie A: nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Il Lecce ancora non ha programmato la ripresa degli allenamenti in vista della prossima settimana: a breve ci saranno novità importanti.

In caso di decisione immediata di D’Aversa il club salentino potrebbe pensare a Leonardo Semplici, ma al momento non ci sono contatti con altri allenatori.