Serie A: esonero in arrivo, Giampaolo sta tornando

Ore decisive per il futuro dell’allenatore. La società è a lavoro per il sostituto, nella lista c’è anche Marco Giampaolo che può tornare in Serie A.

Momento chiave per la stagione del club di Serie A. L’ennesimo passo falso ha convinto la società che, nelle prossime ore, dovrebbe annunciare il cambio in panchina. Ribaltone in arrivo per la squadra con Marco Giampaolo che è uno dei pretendenti per il club.

Arrivano importanti novità relative al destino dell’allenatore. Marco Giampaolo resta sullo sfondo: è un’idea che intriga e non poco la società che già in estate ha provato a prenderlo.

Serie A: tutto pronto per l’esonero, torna Giampaolo

Valutazioni in corso per quanto riguarda il futuro dell’allenatore. Reduce da alcuni risultati negativi, la società riflettendo ed è pronta a chiamare una vecchia volpe come Marco Giampaolo.

Il tecnico, attualmente libero dopo l’esperienza dello scorso anno alla Samp, è stato cercato anche da altre società. Questa volta può essere quella giusta per il ritorno in Serie A dell’ex Milan che è pronto a portare avanti il progetto della società.

C’è l’ex Sampdoria nel mirino della società. Il dirigente, che già l’aveva cercato la scorsa estate, può tornare alla carica per portare a Lecce Marco Giampaolo.

Esonero Lecce: anche Giampaolo è in lizza

Roberto D’Averso è sempre più vicino all’esonero da Lecce. Al di là del brutto episodio con Henry, al termine della gara di oggi contro il Verona, la società è scottata dai brutti risultati della squadra che sta per finire nel baratro della Serie B. La società non ha apprezzato la gestione della partita di oggi, in un match salvezza che è stato affrontato con superficialità.

Come riportato da Pianeta Lecce, è solo questione di ore per l’annuncio relativo all’esonero di D’Aversa. La proprietà e l’area tecnica sta riflettendo riguardo il sostituto che può arrivare nel Salento. Tra i tecnici liberi c’è anche Marco Giampaolo, già accostato a Lecce la scorsa estate dopo l’addio di Baroni. E’ in corso, dunque, la ricerca sul prossimo allenatore da prendere. Valutazioni in corso da parte del direttore Pantaleo Corvino che non vuole fallire la scelta e sta studiando il profilo di tecnico da ingaggiare. Sullo sfondo restano vive anche le piste che portano a Leonardo Semplici e Luca Gotti.