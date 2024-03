Spalletti alla Juventus: ecco cosa sta succedendo

Incredibile indiscrezione sul futuro di Spalletti: il tecnico, nella prossima stagione, potrebbe diventare il tecnico della Juventus

La stagione della Juventus non la possiamo definire propriamente positiva: i bianconeri, senza la possibilità di giocare le coppe, non sono riusciti a tenere il passo dell’Inter ed hanno detto addio allo scudetto nel periodo tra il pareggio casalingo con l’Empoli e quello esterno con il Verona.

Nel mirino della critica è finito Allegri sia a livello di scelte di formazione sia per quanto riguarda il gioco espresso da Vlahovic e compagni. Una situazione che la Juventus potrebbe risolvere in estate con il cambio di guida tecnica: il contratto di Allegri scade nel 2025 ma non è da escludere l’addio al termine della stagione.

Sono diversi i profili seguiti dalla società bianconera e, stando a quanto riportato dal giornalista e tifoso juventino Luca Momblano, nelle percentuali per il prossimo allenatore del club bianconero non va assolutamente tolto il nome di Luciano Spalletti, l’attuale commissario tecnico dell’Italia.

Juventus, non solo Spalletti per il post Allegri: ipotesi Thiago Motta

Al momento quella dell’attuale ct è una candidatura poco probabile ma resta una pista da tenere in considerazione per sostituire Allegri. Il tipo di gioco proposto da Spalletti sembra sposarsi perfettamente con il gusto calcistico di Giuntoli – che con lui ha vinto lo scudetto al Napoli lo scorso anno – e la necessità, da parte dei bianconeri, di tornare a dominare il campionato italiano.

Resta, come detto, una pista difficile da seguire considerando la voglia del tecnico di essere protagonista ai prossimi Europei con la nazionale azzurra e di ottenere la qualificazione ai prossimi Mondiali dopo due edizioni in cui l’Italia è stata assente ingiustificata. La stagione può ancora regalare una grande soddisfazione ai tifosi bianconeri: parliamo della Coppa Italia con la Juventus in semifinale e pronta ad affrontare, nel doppio confronto, la Lazio.

Nel frattempo la società sembra stia già organizzando il futuro a partire dalla guida tecnica: con Allegri in forte dubbio, una delle principali ipotesi per la prossima stagione sembra essere Thiago Motta. Il tecnico del Bologna sta disputando una stagione di altissimo livello e vuole regalare una storica qualificazione alla prossima Champions League ai tifosi rossoblù.

Thiago Motta sta dimostrando una grande abilità tattica e soprattutto la capacità di far crescere i giovani: aspetto perfetto per la Juve considerando il ritorno, in bianconero, di vari giocatori come Soulé e Huijsen. Non ci resta che aspettare per capire quale sarà il tecnico della Juventus nella prossima stagione.