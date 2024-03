Un altro parametro zero, gli resta solo la Serie A

Il destino di un big del calcio europeo potrebbe presto continuare in Serie A: al momento, è l’unica opportunità che gli resta in carriera

Ci sono campioni che segnano un’era, che arricchiscono le bacheche da protagonisti assoluti e con gol o giocate che scrivono la storia. Altri, invece, pur partecipando alle meraviglie del proprio club restano un po’ dietro le quinte e contribuiscono alle vittorie, pur senza finire in copertina.

A questa seconda categoria, appartiene Sergi Roberto, talento che ha visto per una vita la maglia del Barcellona, di cui è anche capitano dal luglio 2023 dopo l’addio dei senatori blaugrana. Eppure, il suo nuovo status in Spagna non gli ha permesso di sfondare agli ordini di Xavi Hernandez, anzi la sua carriera si è un po’ bloccata.

Di fatto, a 32 anni e con il suo contratto in scadenza al termine dell’attuale stagione, ha totalizzato solo sei presenze nella Liga con tre gol e un assist a referto e raramente scendendo in campo dal primo minuto, complici anche una serie di fastidiosi infortuni muscolari che gli hanno impedito di trovare la giusta condizione fisica.

Sergi Roberto e il richiamo dell’Italia: è l’ultima opportunità che gli resta

Sono numeri, quelli appena snocciolati, che certificano la qualità complessiva del ragazzo, ma anche come il suo percorso con il club di una vita sia agli sgoccioli vista anche un’integrità fisica non ineccepibile. Il suo contratto difficilmente sarà rinnovato e a marzo inoltrato, il suo entourage è già a lavoro per trovargli una soluzione in vista del prossimo anno.

Il punto è che, almeno in Europa, con una carta di identità non più così verde, non sono tante le società di primo livello in fila pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, bisogna tenere particolarmente in considerazione la pista italiana, pur senza fare nomi precisi di squadre che sono pronte a prenderlo a parametro zero.

In passato, la Juve si è interessata a più riprese alla sua situazione, esattamente come il Milan, ma non hanno mai affondato il colpo. Sicuramente potrebbe essere un jolly importante per le squadre che parteciperanno alla prossima Champions League, visto che il centrocampista spagnolo ha grande esperienza nella competizione.

Fuori dal Vecchio Continente, invece, non bisogna scartare l’ipotesi che Sergi Roberto scelga la Major League Soccer, dove si sono trasferiti un gran numero di suoi ex compagni al Barcellona, da Lionel Messi a Jordi Alba passando per Luis Suarez. Tra qualche mese, il suo futuro si deciderà per forza di cose e chissà che stavolta non possa davvero parlare italiano.