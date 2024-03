Annuncio UFFICIALE: il presidente vende il club per volere dei tifosi

Svolta inattesa nel futuro societario del club. Il presidente ha infatti rilasciato un annuncio che potrebbe cambiare per sempre le cose.

Intervistato nella giornata di oggi da un noto portale nazionale, il numero uno del club ha infatti ufficiosamente messo in vendita la società per volere dei suoi stessi tifosi, che da tempo contestavano la proprietà di essere poco affine alle ambizioni di una piazza che invece aveva intenzione di sognare in grande. Da qui a parlare di passaggio di consegne assicurato ce ne vuole, anche perché ad oggi ancora nessuna trattativa è iniziata, ma l’impressione è che già fra qualche settimana potrebbero esserci le prime succulenti novità.

UFFICIALE: club messo in vendita, le ultime

I prossimi si prospettano essere mesi particolarmente intensi per il club, non solo a livello sportivo ma anche e forse soprattutto a livello societario, considerato il fatto che si potrebbe mettere una volta e per tutta una pietra sul passato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente avrebbe deciso di mettere in vendita la società a seguito della definitiva rottura con i suoi tifosi, che a quanto pare sarebbero la principale ragione per la quale il numero uno del club sarebbe pronto a separarsi da tutto quello che ha creato nell’arco di questi anni. Spesso la piazza ha contestato al proprietario della squadra di non essere tanto ambizioso quanto effettivamente lei lo fosse, ma i risultati sportivi ottenuti soprattutto nelle ultime stagioni non possono che dire il contrario. Nonostante questo, però, le parti non si sono mai effettivamente trovate, e quello che è successo in occasione dell’ultima partita casalinga ha rappresentato essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Augurata la terza categoria ai propri tifosi e velatamente accusati i propri giocatori di combine, il presidente del Lecco Di Nunno ha oggi fatto più di un passo indietro ai microfoni di UnicaTv, scusandosi per delle parole che a detta sua sarebbero state mal interpretate. Nonostante questo, comunque, consapevole quasi di essere oramai di troppo, il numero uno dei lombardi avrebbe accontentato i propri tifosi dicendosi disposto a cedere il club.

Di Nunno vende il Lecco: l’annuncio

Intervistato ai microfoni di UnicaTv, il presidente del Lecco Paolo Di Nunno ha parlato del futuro della società lombarda aprendo ad uno scenario che fino a qualche mese fa non era neanche pronosticatile. Il patron bluceleste ha infatti detto: “Se i tifosi vogliono mi dimetterò e venderò la società al primo che si fa avanti seriamente. Non è una questione di soldi, comunque“.