Calciomercato: stanno comprando Ferguson, Juve beffata

Si sta dimostrando uno dei migliori giocatori del campionato e per questo motivo che ora Ferguson è pronto a lasciare il Bologna per una grande squadra, ma la Juve può essere beffata.

Il centrocampista scozzese classe 1999 continua a migliorare di settimana in settimana e ad oggi è considerato un vero leader della squadra emiliana, tanto che Thiago Motta gli ha consegnato anche la fascia da capitano. Muscoli e tecnica per un centrocampista completo e moderno che ha attirato su di se gli occhi di tutti ed è per questo che ora potrebbero nascere delle vere e proprie aste per chi può andare a comprare Ferguson dal Bologna con la Juventus di Giuntoli che può restare beffata anche se lo segue da diverso tempo, a prenderlo potrebbe essere un’altra big italiana.

Perché non sarà facile convincere il calciatore e soprattutto il Bologna che chiede delle cifre alte per lasciarlo andare. Secondo le ultime notizie di mercato, con la possibilità di restare a Bologna per giocare la Champions il suo prezzo salirà e a quel punto anche lo stesso giocatore farà delle valutazioni diverse. Si entra nel vivo delle trattative di mercato in questi mesi e si può decidere il futuro di Ferguson lontano da Bologna.

Calciomercato Juve: comprano Ferguson, la beffa

Si lavora senza sosta per costruire quelle che saranno le prossime stagioni. Come le grandi squadre all’estero anche le dirigenze dei club italiani stanno buttando giù le basi per il futuro. Mentre sul campo lavorano allenatori e giocatori, che gli uomini mercato si concentrano su acquisti e cessioni e ora Ferguson del Bologna diventa protagonista.

Il centrocampista dopo diverse stagioni a Bologna dove ha dimostrato di avere un grande valore sotto tutti i punti di vista è pronto a cambiare squadra e fare un nuovo step. Perché per il capitano degli emiliani anche in caso di qualificazione in Champions si può pensare ad un trasferimento e da diverso tempo c’è la Juve con Giuntoli che vuole comprarlo.

Occhio però a quello che può accadere da un momento all’altro in vista della prossima estate. Perché secondo La Gazzetta dello Sport non c’è solo la Juve a voler provare ad acquistare Ferguson ma anche Milan e Inter, ma occhio al Napoli che perderà Zielinski e ha già avviati i contatti. Più di semplici sondaggi per prendere il giocatore del Bologna che ha una valutazione di circa 40 milioni di euro.