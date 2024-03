Dal Milan all’Inter: l’affare è clamoroso

L’Inter prepara uno ‘scippo’ che, se andrà a buon fine, rappresenterebbe una botta per il club rossonero: il Milan trema

Per lui parlano i dati statistici, che ne fanno un fulgido esempio di precocità ad altissimi livelli. Parliamo di uno che, col suo ingresso in campo il 25 novembre del 2023, in occasione di Milan-Fiorentina, è diventato non solo il più giovane debuttante nella storia del Milan – battendo il precedente primato appartenuto ad un certo Paolo Maldini – ma anche il più giovane esordiente della storia della Serie A, scendendo in campo a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni.



Parli di Francesco Camarda e la sensazione di trovarsi di fronte ad un grande talento dal sicuro avvenire è palpabile. Reale. Le prodezze realizzate con la formazione Primavera del club rossonero – squadra in cui il ragazzo milanese gioca sotto età di due anni – non sono passate inosservate.

Complici le defezioni lamentate sul fronte offensivo del club meneghino sul finale di novembre e agli inizi di dicembre, il gioiello rossonero si è tolto la soddisfazione di accumulare 12′ in Serie A, replicando l’esordio contro la compagine viola con un altro ingresso in campo nel successivo match col Frosinone.

Camarda-boom, anche l’Inter partecipa alla corsa

Il contratto giovanile che lega l’attaccante rossonero al Diavolo deve necessariamente essere trasformato in un accordo di tipo professionistico. Che la dirigenza del club meneghino vuole assolutamente mettere nero su bianco il prima possibile, ovvero dopo il compimento del 16esimo anno di età dell’enfant prodige. La deadline è vicina, anzi vicinissima, ma anche le pretendenti lo sanno. Si starebbe configurando uno scenario che avrebbe dell’incredibile.

Tifosissimo del Milan – è stato recentemente in Curva Sud col papà, insieme ai più appassionati tifosi rossoneri, per assistere a Milan-Bologna di campionato – Camarda è stato già avvicinato da Furlani e soci. L’idea del Milan è quella di mettere sul piatto un contratto triennale – il massimo che si possa proporre per un ragazzo che compirà 16 anni il 10 marzo – da firmare il 1 luglio, alla fine di questa stagione.

Il Milan non ha nessuna intenzione di perdere il suo gioiello, capace di segnare oltre 500 gol nelle varie categorie del settore giovanile, ma il tempo che deve necessariamente intercorrere tra la possibilità di firmare il primo contratto da professionista e il poter mettere nero su bianco è uno spazio goloso in cui tanti top club stanno per inserirsi. Tra questi, incredibile ma vero, c’è anche l’Inter.

Manchester City, Arsenal e Tottenham hanno già manifestato il loro interesse sul talentuosissimo attaccante ma, come riporta il Corriere dello Sport, anche la Beneamata sarebbe in piena corsa per uno scippo che avrebbe davvero del clamoroso.