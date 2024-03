Donnarumma alla Juventus, ci risiamo: spunta la data

La notizia è arrivata proprio in queste ore: Gigio Donnarumma e la Juventus, stavolta tutto si potrebbe concretizzare per davvero

La Juventus guarda al futuro ed anche il ruolo del portiere rischia di diventare argomento di discussione in sede di mercato. Quella di Szczesny sembra non essere una posizione salda ed è per questo che c’è chi è pronto a giurare sul possibile passaggio di testimone in estate. Si, ma con chi? In queste ore sta emergendo una notizia che sta lasciando tutti senza parole, un ritorno di fiamma che stavolta potrebbe concretizzarsi.

Il nome al centro dell’attenzione è quello di Gigio Donnarumma, già accostato alla Vecchia Signora nel corso degli ultimi anni. Nel post Buffon, infatti, proprio l’ex Milan era stato indicato come possibile papabile per prendere il posto dell’estremo difensore bianconero. Il tutto, poi, non è si mai concretizzato e Donnarumma ha trovato il suo posto nel Mondo a Parigi.

Oggi è il portiere titolare del Paris Saint Germain ma, da qui alla fine della stagione, anche per lui le cose potrebbero cambiare. Il desiderio di tornare in Italia, infatti, potrebbe spingere il portiere nativo di Castellammare di Stabia a valutare opzioni di rientro attraverso eventuali offerte di club prestigiosi. Tra questi potrebbe esserci proprio la Juventus.

Juventus-Donnarumma, adesso è possibile: cosa è cambiato?

La notizia è stata riportata da ‘Fichajes.net’, e si concentra proprio sull’eventuale ritorno di Donnarumma in Italia, anche se stavolta non a Milano a Torino. Il portiere italiano – si legge – accetterebbe senza problemi la maglia bianconera nonostante il suo passato milanista. Il tutto, però, ha ben poco di concreto allo stato attuale delle cose.

Non ci sono trattative tra Juventus e Paris Saint Germain, almeno per il momento, ma a giugno 2024 le cose potrebbero cambiare drasticamente. A partire da questo mese, infatti, la Vecchia Signora avrà ben due portieri in rosa con contratto in scadenza. Proprio questo potrebbe spingere Cristiano Giuntoli a valutare anche Donnarumma come possibile nuovo innesto per la porta bianconera.

Certo, arrivare ad un profilo cosi importante richiederà anche una spesa altrettanto importante: difficile strappare Gigio al PSG senza mettere sul tavolo una proposta importante. Il ritorno in Champions League, però, potrebbe spingere anche economicamente la Juventus sotto il punto di vista del mercato. I prossimi mesi saranno cruciali per stabilire le strategie estive.