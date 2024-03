Esonero Sarri: da Roma arriva una voce, il sostituto

Non è un momento facile quello che sta vivendo la Lazio e queste, sarebbero ore di valutazione per Claudio Lotito sull’esonero di Maurizio Sarri.

I biancocelesti navigano lontanissimo dalle posizioni di classifica che avevano visto protagonista la Lazio nella passata stagione, quando la formazione allenata da Sarri era riuscita ad essere seconda soltanto allo straripante Napoli di Luciano Spalletti, convincendo per gioco espresso e risultati in campo.

Adesso c’è la Coppa Italia contro la Juventus tra gli obiettivi di stagione perché un piazzamento tra le prime quattro, risulta essere molto improbabile da ottenere. Non impossibile arrivare in Champions League, considerando la possibilità di ottenere un pass attraverso il ranking che aprirebbe il quinto posto come ulteriore opzione per la Lazio, ma è la stessa società biancoceleste che potrebbe procedere verso il licenziamento del proprio allenatore, per dare una scossa all’intera squadra.

Lazio: esonero Sarri, può succedere subito

Non riesce a uscire dalla crisi la Lazio che, dopo aver fatto benissimo nella partita d’andata della Champions League – competizione dalla quale è stata poi eliminata per mano del Bayern Monaco -, vede ora Maurizio Sarri al centro dei rumors sull’esonero.

Secondo quelle che sono le ultime, con i tifosi che hanno già pubblicato e mandato in tendenza il messaggio con scritto “Sarri out”, il tecnico di Figline rischia l’esonero anzitempo dalla Lazio.

Un addio anticipato secondo quelle che sono le voci e considerando che Claudio Lotito ha più volte ribadito le volontà di continuare quantomeno fino a fine stagione, ma che potrebbe arrivare con la decisione di dare una scossa subito con l’esonero di Sarri, prima che la situazione possa precipitare da qui in avanti.

Esonero Sarri: Lotito vuole salvare la stagione, le ipotesi

Secondo i primi rumors che arrivano nel post-partita, la Lazio potrebbe salvare la stagione dando uno scossone attraverso l’esonero di Sarri. In questo momento i biancocelesti si trovano a 40 punti, fermi, a -8 dalla Roma quinta in classifica. La terza sconfitta consecutiva potrebbe portare i biancocelesti a salutare il proprio allenatore, così da provare a concludere la stagione diversamente. A salvare la stagione potrebbe essere la Coppa Italia, che potrebbe essere giocata con un altro allenatore in panchina e, appunto, non più con Maurizio Sarri.

Ultime Lazio: il sostituto di Sarri in panchina in caso di esonero

Claudio Lotito potrebbe esonerare Maurizio Sarri, anche nell’immediato, ma al suo posto arriverebbe un traghettatore. Tra le ipotesi future c’è anche quella di Miroslav Klose, tecnico legatissimo all’ambiente Lazio e chissà che non possa decidere di arrivare subito. Sullo sfondo, invece, la posizione di Leonardo Semplici. Piaceva invece Luca Gotti, tecnico che subentrerà a Roberto D’Aversa al Lecce.