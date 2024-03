Immobile via dalla Lazio: non solo Arabia, due piste in Serie A

Quelli che ci separano dalla fine della stagione potrebbero essere gli ultimi mesi di Ciro Immobile con la maglia della Lazio

Il centravanti potrebbe salutare la squadra capitolina alla fine del campionato in corso per tentare una nuova avventura o all’estero o, ancora in Italia.

La stagione in corso non è certo la migliore della storia di Ciro Immobile con la Lazio. Tra infortuni e prestazioni sottotono, il centravanti della nazionale italiana non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto negli anni passati e potrebbe essere giunto il momento dell’addio alla squadra biancoceleste. Per il classe 1990 potrebbero aprirsi le porte di un’avventura in Arabia Saudita con diversi club pronti a ricoprirlo d’oro con un ricco ingaggio, ma ci sono anche due possibilità in Italia.

Calciomercato, due squadre italiane sulle tracce di Immobile

Sulle tracce di Ciro Immobile ci sarebbe l’Inter con Simone Inzaghi che conosce molto bene l’attaccante della Lazio e sarebbe felice di averlo come alternativa per il suo reparto avanzato in nerazzurro. Oltre al club meneghino però ci sarebbe anche il Bologna, pronto a valutare la pista Immobile nel caso in cui dovesse giungere la qualificazione alla prossima Champions League.

L’Inter dovrà capire quale sarà il futuro di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic con Inzaghi che vorrebbe la punta della Lazio nel caso in cui una delle due punte dovesse salutare Milano al termine del campionato in corso. Per Immobile ci sarebbe l’opportunità di andare a lottare per grandi obiettivi con la possibilità di vivere gli ultimi anni della carriera a grandi livelli seppur da comprimario.

Diverso invece il discorso del Bologna. La squadra rossoblù andrebbe a regalare alla punta classe 1990 un ruolo da protagonista in una città che è riuscita a far vivere a giocatori come Baggio, Signori e Di Vaio stagioni di altissimo livello diventando idoli della città. Nel caso in cui i rossoblù dovessero centrare la qualificazione alla Champions League per la punta potrebbe rappresentare l’occasione di mettersi di nuovo in mostra nella massima competizione continentale da leader della squadra.

Resta poi da capire quella che sarà la scelta della Lazio sul giocatore. Il contratto di Immobile scadrà nel giugno del 2026 e con ogni probabilità sarà determinante il parere dell’allenatore che sarà alla guida della squadra in vista della prossima stagione con la posizione di Sarri che appare in bilico.