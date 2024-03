Infortunio Roma, problema per Dybala: notizia da Sky

Pessima notizia per la Roma e i suoi tifosi riguardo l’infortunio di Paulo Dybala, ora c’è una certezza che arriva da Sky Sport sulle condizioni del calciatore.

Uno dei migliori momenti da quando è arrivato alla Roma per il campione argentino che sta provando ad ottenere risultati importanti da quando è arrivato De Rossi in panchina al posto di José Mourinho che è stato messo da parte. Adesso però nel momento migliore della stagione anche per la stessa Roma sotto il punto di vista dei risultati e della continuità che arriva una notizia riguardo un problema accusato da Paulo Dybala. Ogni stagione vive momenti difficili dal punto di vista fisico e i continui infortuni gli hanno caratterizzato l’intera carriera. Adesso però arriva una nuova notizia proprio riguardo quelle che possono essere le sue condizioni fisiche.

Guai muscolari continui per Paulo Dybala che ha subito l’ennesimo infortunio anche nell’ultima partita di Serie A Fiorentina-Roma, con il giocatore che è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in anticipo rispetto il fischio finale. Tante partite nelle ultime settimane, infatti, dal mese di gennaio quando è arrivato De Rossi ha praticamente quasi sempre giocato l’intera partita con tanti match accavallati anche l’uno con l’altro. Ora arrivano delle nuove notizie in merito a quello che potrebbe capitare per il giocatore.

Roma: le condizioni di Dybala

Nel finale di partita è arrivata l’intervista di mister Daniele De Rossi che ha voluto minimizzare sull’infortunio di Dybala parlando di affaticamento muscolare, ma è ancora tutto da vedere. Saranno decisivi gli esami clinici delle prossime ore per vedere di che si tratta.

Ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere in queste prossime ore quando Dybala sarà sottoposto ad accertamenti per capire l’entità del suo infortunio e scoprire le condizioni del giocatore in vista delle prossime partite molto importanti per la stagione giallorossa.

Perché in queste ultime ore è arrivata la notizia con la precisazione di Sky Sport che conferma l’infortunio muscolare per Dybala ma di leggera entità. Bisognerà quindi capire se salterà la prossima gara col Brighton di Europa League (dopo aver vinto l’andata 4-0) e sarà recuperato direttamente col Sassuolo o la Roma e De Rossi si prenderanno un rischio con lui provando a farlo giocare anche subito in Europa League contro gli inglesi.