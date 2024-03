Inter, saltano l’Atletico: arriva il comunicato, ecco i tempi di recupero

Arriva l’annuncio da parte dell’Inter riguardo l’indisponibilità dei calciatori per la partita di ritorno, in Champions League, contro l’Atletico Madrid.

Cattive notizie per l’Inter e Simone Inzaghi che è alle prese con diversi infortunati. Il tecnico, infatti, per Madrid non potrà fare affidamento su due giocatori. Entrambi sono usciti acciaccati dalla sfida di campionato vinta contro il Bologna.

Comunicato ufficiale da parte del club che ha reso noto i dettagli riguardo il doppio infortunio. Entrambi i calciatori non partiranno, con il resto della squadra, per la trasferta di Madrid. Inzaghi non potrà fare affidamento su di loro per la gara di ritorno contro l’Atletico, valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Inter: 2 infortuni, saltano l’Atletico Madrid

Qualificazione ancora aperta. Il risultato dell’andata non fa dormire a sogni tranquilli l’Inter che si giocherà l’accesso ai quarti nella sfida di ritorno. L’1-0 di San Siro può essere ribaltato in casa dall’Atletico, ecco perché la sfida in programma mercoledì sera non dovrà essere sottovalutata dai ragazzi di Simone Inzaghi.

La squadra ha già iniziato a preparare la partita. Per il tecnico non arrivano buone notizie dall’infermeria con 2 giocatori che non saranno a disposizione del tecnico piacentino. Poco fa è arrivato il comunicato da parte dell’Inter che ha confermato l’indisponibilità di entrambi.

“Marko Arnautovic e Carlos Augusto si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per l’attaccante austriaco.

Elongazione muscolare al soleo della gamba destra per l’esterno brasiliano.

I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nei prossimi giorni”.

Infortunio Arnautovic Inter: ecco quali partite salta

Gli esami clinici del caso hanno svelato la reale entità del problema riportato da Arnautovic e di conseguenza anche i tempi di recupero.

Secondo quanto trapelato, il giocatore starà fuori circa un mese e tornerà a disposizione a metà aprile. Marko Arnautovic non sarà a disposizione per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League tra Atletico Madrid e Inter.

L’austriaco salterà le seguenti gare:

Atletico Madrid-Inter – Champions League – 13 marzo

Inter-Napoli – Serie A – 17 marzo

Inter-Empoli – Serie A – 1 Aprile

Udinese-Inter – Serie A – 7 Aprile