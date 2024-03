Lautaro via dall’Inter: 150 milioni e affare chiuso

Il bomber argentino è diventato l’obiettivo numero uno del top club europeo: 150 milioni sul piatto per strappare Lautaro ai nerazzurri

Scorri le statistiche e ti rendi immediatamente conto che ci si trova di fronte ad un autentico fuoriclasse. Un bomber come ce ne sono pochi non solo attualmente, ma anche nel recente passato. Altrimenti Lautaro Martinez non sarebbe il terzo giocatore della storia dell’Inter ad aver superato quota 20 gol in campionato per tre anni di fila. Per conoscere chi condivide il primato con l’attaccante di Bahia Blanca bisogna andare indietro, ma molto indietro, nel tempo.



Giuseppe Meazza (cinque volte dal 1929 al 1934) e Stefano Nyers (quattro volte, dal 1948-1949 al 1951-1952) sono gli unici capaci di andare a segno per più di 20 volte nel corso di almeno un triennio consecutivo. Come se non bastasse, Lautaro Martinez ha già toccato la stratosferica cifra di 102 gol in Serie A in 198 gare. Praticamente oltre mezzo gol a partita in media. Numeri da urlo. Cifre da capogiro che, ovviamente, non sono passate inosservate agli occhi dei club europei che da tempo lo corteggiano.

Dopo aver schivato gli assalti incrociati di Barcellona e Real Madrid, molto attivi soprattutto prima dell’arrivo di Simone Inzaghi, c’è ora un’altra grande del calcio continentale disposta a tutto pur di strappare il ‘Toro’ all’Inter. L’assegno che il patron della big è disposto a staccare – parliamo di qualcosa come 150 milioni di euro – farebbe del resto tremare tutti.

Mbappé addio, il PSG punta il ‘Toro’ argentino

Dopo l’annuncio, già nell’aria da qualche mese, dell’addio di Kylian Mbappè al PSG a fine stagione – il francese non eserciterà l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno – il club parigino si trova nella scomoda posizione di dover trovare un sostituto degno del suo fuoriclasse. L’impegno è quanto meno improbo. Come si può sostituire un campione di tale lignaggio?

I candidati si contano sulle dita di una mano. Alcuni, come Erling Haaland, sono pressoché irraggiungibili. Altri, come Lautaro Martinez, sono difficili da acquistare, ma non impossibili da convincere.

Nasser Al-Khelaifi ha già inviato i suoi emissari per sondare il terreno. In compagnia dell’attaccante argentino, nella ristretta cerchia dei papabili, ci sarebbero anche Victor Osimhen e Rafael Leao, ma la figura dell’argentino piace, e stuzzica – eccome se stuzzica – la fantasia dell’ex tennista qatariota.

Il club francese è disposto a mettere sul piatto una cifra pari a 150 milioni per strappare il bomber all’Inter. Con le trattative per il suo rinnovo di contratto con la Beneamata che proseguono – attualmente il Toro è legato ai nerazzurri fino al 2026, ma l’idea sarebbe quella di allungare l’accordo fino al 2028 – il PSG tenta il clamoroso assalto. Chissà che stavolta Marotta non ceda.