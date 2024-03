Luca Gotti torna in Serie A: è lui il favorito per la panchina

Fermo da oramai quasi un anno, l’ex allenatore di Udinese e Spezia Luca Gotti sembrerebbe essere in procinto di tornare ad allenare in Serie A.

Spesso nel corso di questa stagione il nome dell’italiano è stato accostato a diverse panchine traballanti, ma mai come in questo momento il suo ritorno in scena sembrerebbe essere addirittura imminente. Decisivo l’esonero in giornata del collega, che avrebbe per l’appunto liberato il posto a Gotti che stando alle ultime notizie avrebbe anche già aperto alla possibilità di guidare la squadra in questo finale di stagione.

Nelle prossime ore le parti in causa si incontreranno per definire i dettagli di un accordo non scontato, ma che comunque non parrebbe essere in discussione.

Luca Gotti torna in Serie A: la destinazione

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti soprattutto in Italia, considerato il fatto che nelle scorse ore è saltata l’ennesima panchina della stagione. Mai nessuno fino a qualche mese fa si sarebbe immaginato un epilogo del genere, eppure quanto successo ieri ha portato la società a cambiare immediatamente guida tecnica, anche perché la situazione di classifica della squadra è ulteriormente peggiorata dopo l’ultimo weekend di campionato.

A fronte di tutte queste motivazione nella giornata di oggi è stato ufficializzato l’esonero dell’allenatore, che forse avrebbe potuto anche avere anche una seconda opportunità se non si fosse ritrovato al centro di questioni che poco hanno a che vedere con lo sport. La decisione oramai è stata presa, difficilmente si tornerà indietro, anche perché in tutto questo la dirigenza avrebbe anche già deciso su quale profilo puntare per questo delicato ed intenso finale di stagione.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, per sostituire D’Aversa dopo l’esonero il Lecce starebbe seriamente pensando a Luca Gotti, ex Udinese e Spezia che con la sua esperienza potrebbe aiutare i salentini ad uscire da questo momento di crisi e conquistare la salvezza.

Lecce, Gotti il preferito per la panchina: l’alternativa

Al momento Luca Gotti sarebbe il preferito del Lecce per sostituire Roberto D’Aversa in panchina, ma l’italiano non sarebbe l’unica soluzione sulla quale Pantaleo Corivo e dirigenza starebbero lavorando.

Stando alle ultime notizie, infatti, sulla lista del club salentino ci sarebbe anche il nome di Leonardo Semplici, subentrato proprio nella scorsa stagione a Gotti sulla panchina dello Spezia per provare a raggiungere una salvezza sfumata solo a causa dei playout contro il Verona. Il Lecce ha dunque in mano due soluzioni per la panchina, da capire solo quale di queste verrà alla fine scelta. Staremo a vedere.