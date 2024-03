Lutto nel mondo del calcio: comunità sotto shock

Lutto nel mondo del calcio: è stata annunciata la morte di un importante figura dello sport italiano, soprattutto a livello locale.

Una tragica notizia è arrivata nelle scorse ore nell’ambiente del calcio italiano: un dirigente di lungo corso di un club del nostro paese è morto, dopo essere stato colpito da un’improvvisa malattia. Ad annunciarne il decesso è stato il suo club, a cui aveva dedicato tanti anni di lavoro. I tifosi e tutto il personale della società si stringono in cordoglio attorno alla famiglia, in queste ore difficili.

L’uomo di cui vi parliamo non è certamente conosciuto dalla maggior parte degli appassionati di calcio in Italia, trattandosi di una figura nota principalmente nell’ambiente dilettantistico. A livello locale, nella sua Liguria, è stato però molto apprezzato e amato per la sua lunga esperienza come segretario del Vado Football Club 1913. È stato il club ligure ad annunciarne la scomparsa sabato 9 marzo, con un comunicato, dopo che il dirigente era stato ricoverato in ospedale nei giorni precedenti.

Al momento non sono note molte informazioni relative al suo decesso, se non appunto del ricovero avvenuto circa un mese prima. La squadra aveva infatti dedicato al suo segretario Fabrizio Cabria la vittoria in casa sul Ligorna, conquistata lo scorso 18 febbraio. Si sa però, come riportato dalla stampa locale, che Cabria era un volto abituale nei corridoi del Ferruccio Chittolina, lo stadio della cittadina ligure, ed era molto apprezzato dai giocatori del club.

Addio a Fabrizio Cabria, colonna del Vado FC 1913

La società di Vado Ligure milita attualmente nel campionato di Serie D, la quarta divisione italiana e la prima non professionistica. Inserita nel Girone A, la formazione ligure si trova attualmente in settima posizione in classifica, alla ricerca di punti per provare a competere per un posto nel corsa promozione. Un’impresa riuscita già l’anno scorso, quando il Vado riuscire a chiudere quarto nella classifica del campionato.

Se la squadra dovesse riuscire a ripetersi, è ovvio che questo successo verrebbe dedicato alla memoria del suo illustre e amato segretario. La recente scomparsa di Fabrizio Cabria arriva in un momento delicato per il Vado, che martedì 12 marzo parteciperà a un ricordo di un suo ex giocatore tragicamente scomparso molti anni fa. Stiamo parlando, in questo caso, del grande portiere Valerio Bacigalupo, cresciuto nel club ligure e morto poi nel 1949 a Superga, quando difendeva i pali del Grande Torino.