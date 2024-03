Salah via dal Liverpool senza Klopp: c’è l’annuncio sulla destinazione

Via senza Jurgen Klopp, sono arrivate dichiarazioni da Liverpool in merito al futuro di Mohamed Salah, oggetto del desiderio di mezza Europa.

Il calciatore egiziano da quando ha lasciato la Serie A e la Roma, dopo un passato anche alla Fiorentina, si è goduto la sua esperienza arrivando ai vertici del calcio Mondiale nelle considerazioni individuali per i calciatori e che lo hanno portato fino al piazzamento tra i top al mondo nella lista del Pallone d’Oro, potrebbe aver finito di giocare in Premier League.

Al centro dei rumors di calciomercato, infatti, ci è finito anche Mohamed Salah. Dopo l’addio di Jurgen Klopp, già annunciato dal Liverpool, anche il calciatore egiziano potrebbe veder finita la sua esperienza ai Reds. E dopo la partita pareggiata contro il Manchester City, sono arrivate le sue dichiarazioni con l’annuncio sul futuro e nell’ipotetica destinazione per quanto riguarda il suo nuovo club.

Liverpool, Salah ai saluti senza Klopp: l’annuncio

Senza Jurgen Klopp, al Liverpool si darà vita ad una rivoluzione vera e propria. Una rivoluzione che vedrà protagonista anche Mohamed Salah, calciatore che dirà addio a fine stagione, per cercarsi una destinazione altrove.

Sono diversi i rumors che lo riguardano e stando a quanto dichiarato a Sky Sports in UK, anche un altro allenatore potrebbe non riuscire a convincere l’egiziano ad una permanenza a Liverpool.

Addio all’Anfield Road per vivere un futuro altrove, in una nuova esperienza per l’egiziano. Mohamed Salah ha dichiarato che il suo futuro non dipende da Klopp, bensì dalla volontà o meno di salutare il Liverpool a fine stagione, che dipenderà solo da terzi fattori.

Salah, le parole sull’addio: via senza Klopp

Via senza Klopp, come annunciato ai microfoni di Sky Sports in Inghilterra, da parte di Mohamed Salah. Le sue parole sono chiare: “Addio al Liverpool con Klopp che va via? Se vado via, non dipende da Klopp”. Ha lasciato intendere, l’ex Roma e Fiorentina infatti, che farà delle valutazioni che dipenderanno da fattori esterni e non solo da quelle legate al tecnico in panchina che, già ufficialmente si sa, non sarà il tedesco nel prossimo campionato del Liverpool.

Ultime su Salah: la possibile destinazione dopo il Liverpool

Sono diversi i club che puntano su Mohamed Salah. Difficilmente l’egiziano finirà in Arabia Saudita, volendo continuare a giocarsi le sue chance in Europa, lì dove vorrebbe tornare a vincere la Champions League. C’è un club in particolare, che è il Paris Saint-Germain, che potrebbe essere pronto a prendere Mohamed Salah, adesso che al Parco dei Principi sembra liberarsi un posto con Mbappè che va al Real Madrid. Un colpo, quello legato a Salah, che sarà slegato dal bisogno di prendere un attaccante e che potrebbe essere il Pallone d’Oro africano, Victor Osimhen.