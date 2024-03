Vieri, dalla Bobo TV agli avvocati: cosa succede con Adani, Cassano e Ventola

È cambiato tutto tra Vieri e i suoi ex compagni di viaggio della Bobo Tv: l’attaccante ora parlerà solamente tramite avvocati

Il 2020 è stato l’inizio della BoboTv, la trasmissione (in onda su Twitch) dove Vieri, Adani, Cassano e Ventola commentavano le vicende calcistiche italiane e internazionali. Grazie ad uno stile senza filtri e alle costanti analisi tattiche, il programma è diventato in poco tempo tra i più seguiti dai telespettatori.

Sembrava tutto perfetto ma si discute anche nelle migliori famiglie e allora ecco che, un giorno, all’inizio della consueta live i telespettatori hanno visto solamente Vieri. L’ex centravanti ha iniziato la trasmissione ringraziando i suoi ex compagni di avventura sottolineando come, da quel momento, avrebbe proseguito da solo.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno con il pubblico che si è letteralmente scatenato sui social commentando la notizia ed esprimendo il proprio disappunto per una separazione che nessuno si sarebbe aspettato. Da quel momento la BoboTv ha iniziato ad avere un taglio diverso con nuove rubriche e soprattutto nuovi personaggi a far compagnia a Vieri.

Adani, Ventola e Cassano non sono, ovviamente, rimasti a guardare ed è stato soprattutto l’ex difensore a voler spiegare (tramite dirette social) la vicenda nei minimi dettagli. Una situazione che, ultimamente, ha preso un nuovo risvolto con l’annuncio dell’arrivo di un nuovo programma.

“Parlerà il mio avvocato”: il commento gelido di Vieri

Come riportato da ‘fanpage’, Vieri ha ricevuto il tapiro d’oro. Nella consegna del celebre cimelio consegnato da Valerio Staffelli (storico inviato di Striscia la notizia) all’ex attaccante è stato chiesto di commentare le parole dei suoi tre ex colleghi. Nell’ultimo intervento social per annunciare l’arrivo, a breve, della nuova trasmissione Cassano non ha usato mezzi termini

“Ai pagliacci, buffoni e pezzi di m…a” le dichiarazioni di Cassano nel solito stile comunicativo che ha sempre contraddistinto l’ex attaccante che ha voluto anche fare una promessa: “Stiamo tornando e vi vengo a prendere tutti”. Non è mancato poi il riferimento al tema, delicato, degli ascolti: “Prima gli altri li seguivano 22 persone, quando ci saremo noi saranno 3-4-5 forse 6 se esageriamo. Tempo al tempo, stiamo arrivando”.

Cassano è apparso decisamente carico per l’inizio di questa nuova avventura e si preannunciano stoccate continue al suo ex collega. Vieri però ha le idee piuttosto chiare: “Non ho niente da dire, parlerà il mio avvocato. Bisogna stare attenti a parlare!“. Prepariamoci ad assistere ad una vero e proprio duello, in termini di ascolti, tra la BoboTv e il nuovo programma di Cassano, Vieri e Adani.