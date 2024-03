Beffa tremenda per il Milan: può firmare con chiunque

Il Milan rischia la beffa tremenda per il proprio talento lanciato da Stefano Pioli: presto può firmare con chiunque, ecco la situazione

In casa Milan si rischia la beffa per il baby talento che sembra essere esploso in casa rossonera. In molti si stanno chiedendo cosa sta succedendo intorno a questa situazione che è densa di nubi e sembrano arrivare voci sinistre per il suo futuro in maglia meneghina. E c’è chi addirittura lo accosta all’Inter!

Francesco Camarda è il baby prodigio della Primavera del Milan. L’attaccante classe 2008 sembra avere colpi da predestinato, tanto che Stefano Pioli gli ha già regalato l’esordio con la maglia dei grandi.

Dopo il debutto e qualche sporadica presenza in panchina in autunno, quando la situazione attaccanti in casa rossonera era deficitaria, il giovane è tornato in Primavera dove continua a stupire nonostante anche lì sia un fuori quota. Quello che può cambiare ogni scenario è il compimento dei 16 anni, cioè da quando si può firmare un primo contratto da professionista. La fatidica data è arrivata, domenica 10 marzo. Cosa succederà ora?

Beffa tremenda per il Milan, rischia di perdere Camarda a zero

Questa data, come riportato da calciomercato.com, non è delle migliori per la dirigenza rossonera perché vorrebbe far firmare un triennale al proprio prodigio (il massimo per un calciatore minorenne) fino all’estate del 2027. Per farlo dovrà attendere la prossima estate. Altrimenti ora dovrà accontentarsi della scadenza nel 2026.

Il problema nasce dal fatto che se il giocatore non firma subito col club rossonero è libero di accasarsi dove vuole. E qui sono spuntate fuori tante voci di mercato. Compresa una che vedrebbe l’Inter interessata al giocatore e pronto a portarlo sull’altra sponda dei Navigli. Per fortuna del Milan, però, questa cosa non è possibile farla subito: qualsiasi club italiano potrà avere il giovane, secondo ciò che dice il regolamento, solo a partire dalla prossima estate.

Diverso, invece, il discorso per l’estero. Qui il giocatore può firmare subito e alla finestra ci sarebbero alcuni club come Manchester City e Borussia Dortmund. Spauracchio estero per il Milan.

Ad ogni modo la situazione sembra tranquilla e sotto controllo: i rossoneri hanno tutte le intenzioni di investire su Camarda così come il classe 2008, da sempre milanista, non accetterebbe volentieri la cessione altrove. Vuole crescere con la maglia del suo cuore addosso. Per quanto riguarda il primo contratto da professionista c’è già una base d’accordo con l’entourage dell’attaccante, vanno definiti solo gli ultimi dettagli. Il Milan è ottimista sulla fumata bianca.