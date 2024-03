Bomba Conte, torna alla Juventus: conferma bianconera

La Juventus riflette in vista della prossima stagione: Allegri verso l’addio, possibile il ritorno in panchina di Conte. C’è la conferma.

Il contratto scade nel 2025 tuttavia le strade della Juventus e di Massimiliano Allegri potrebbero dividersi già in estate. Le parti si incontreranno ad aprile e nell’occasione, oltre a fare il punto sui risultati ottenuti in stagione, valuteranno se esistono le condizioni per andare avanti insieme. Al momento, qualsiasi opzione è plausibile compresa quella che prevede una separazione.

A confermare il possibile addio è il fatto che il club, già da qualche giorno, ha cominciato a valutare una serie di possibili eredi, tra cui Antonio Conte. Il tecnico salentino, dopo aver detto addio al Tottenham nel marzo 2023, si è preso un anno sabbatico per rigenerarsi e godersi la famiglia. Un periodo di relax destinato a concludersi a stretto giro di posta, visto che Conte si sente pronto per tornare a guidare un top team e vincere trofei.

Il Napoli a novembre ha provato più volte a convincerlo ad accettare la panchina azzurra e a sostituire, così, l’esonerato Rudi Garcia. Le avance del presidente Aurelio De Laurentiis, però, non si sono rivelate sufficienti per chiudere l’affare e portare Conte all’ombra del Vesuvio. I Campioni d’Italia, dal canto loro, torneranno di certo a farsi avanti tra qualche mese.

Juventus, possibile il ritorno di Conte: ecco la conferma

L’allenatore, invece, sta continuando a guardarsi intorno. Sulle sue tracce risulta esserci il Milan, non del tutto sicuro di confermare Stefano Pioli (dipenderà dal cammino compiuto in Europa League). Concreto, poi, l’interesse manifestato nei suoi confronti dal Bayern Monaco, che si separerà da Thomas Tuchel a causa dei deludenti risultati fin qui ottenuti e del pessimo rapporto che l’ex Chelsea ha instaurato con la rosa.

In questo scenario si inserisce la Vecchia Signora, che si prenderà del tempo per decidere se proseguire insieme ad Allegri oppure voltare pagina e fare all-in su Conte. Contatti tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il mister originario di Lecce non sono ancora scattati. Tuttavia, secondo Massimo Carrera, le chance che si arrivi ad un nuovo accordo sono alte.

“Antonio è juventino ed abita a Torino” ha spiegato l’ex difensore, durante l’intervista concessa di recente ai microfoni di ‘Tuttosport’. Del resto Carrera conosce bene l’allenatore salentino, essendo stato anche il suo vice negli anni d’oro juventini.

Ma non c’è solo Conte. I bianconeri hanno messo nel mirino pure Thiago Motta, condottiero del Bologna rivelazione della stagione che punta con decisione alla qualificazione in Champions League. Giuntoli riflette sul futuro. Il momento delle scelte definitive si sta avvicinando.